/683380/موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-أمام-بيراميدز-فى-الدوري-المصري

يستعد النادي الأهلي لمبارته القادمة أمام نظيرة بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، الموافق يوم 8/3 الثلاثاء.

ويرصد دوت الخليج النفاصيل:

ويحتل النادي الأهلى المركز الثانى برصيد 25 نقطة من أصل 9 مباريات، فيما يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 26 نقطة بعدما خاض 10 مباريات.

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني بنتيجة 3/2، في اللقاء المقام بينهم على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباراة المؤجله ضمن الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وأحرز محمد شريف الهدف الأول بعد تمريرة مميزه من بيرسي تاو، ليسدد شريف الكرة على يساء حارس المريخ، ويعطي التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة.

ثم عزز محمد شريف بالهدف الثاني في الدقيقة 34 من تمريرة عرضية مميزة من أحمد عبد القادر، يضعها شريف في الشباك على يسار حارس المريخ، الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

ثم قلص المريخ الفارق في الدقيقة 43عن طريق توني إتجومار، لينتهي شوط المباراة الاول بتقدم الأهلي بنتيجة 2/1.

وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل غياب لاعبي المريخ، ولكن أستطاعوا أن يسجلوا هدف قبل نهاية الشوط.

وفي شوط المباراة الثاني تراجع الأهلي في اول الدقائق وحاول المريخ أن يسجل التعادل، حتى نجحوا بالفعل واحرزوا هدف التعادل السماتي سعد الدين في الدقيقة 69 في تمريرة متقنة ضربت دفاعات الأهلي

ثم قلص المريخ الفارق في الدقيقة 43عن طريق توني إتجومار، لينتهي شوط المباراة الاول بتقدم الأهلي بنتيجة 2/1.

وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل غياب لاعبي المريخ، ولكن أستطاعوا أن يسجلوا هدف قبل نهاية الشوط.

وفي شوط المباراة الثاني تراجع الأهلي في اول الدقائق وحاول المريخ أن يسجل التعادل، حتى نجحوا بالفعل واحرزوا هدف التعادل السماتي سعد الدين في الدقيقة 69 في تمريرة متقنة ضربت دفاعات الأهلي

وبعدها حاول النادي الأهلي من إحراز هدف الفوز ليأتي عن طريق سجل عمر كرشوم هدف ذاتي في مرماه ليصفر عن هدف الأهلي الثالث ليتقدم مره أخرى على المريخ.

وجاء الهدف في الدقيقة 77 بعدما دخل عمرو السولية منطقة جزاء المريح وحاتول إرسال الكرة عرضية لتصطدم، بمدافع المريخ وتغالط الحارس وتسكن الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي على المريخ بنتيجة 3/2.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة رقم 4 يحتل بهما المركز الثاني، بينما ظل رصيد المريخ عند أربعة نقاط بالمركز الثالث.