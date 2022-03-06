/683379/موعد-مباراة-أرسنال-ضد-واتفورد-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق أرسنال مباراته اليوم الأحد، ضد نظيرة واتفورد ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً على ملعب "فيكارج رود"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فريق اتفورد ضد آرسنال في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

حقق أرسنال الفوز على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 2/1، على ملعب "الإمارات"، ضمن مباريات الأسوبع الـ20 من الدوري لاإنجليزي الممتاز.

وبدأ أرسنال المباراة بشكل متراجع، وكان لفريق وولفرهامبتون السيطرة خلال الشوط الأول في غياب تام للاعبي الجانرز، وسجل وولفرهامبتون الهدف الأول لهم في الدقيقة 10 عن طريق هوانج هي تشان.

ومع بداية الشوط الثاني حاول لاعبوا أرسنال الدخول في المباراة، وبدأ بتهديد مرمى وولفرهامبتون، من خلال عدة هجمات، ليتعادل نيكولاس بيبي في الدقيقة 82.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل، ولكن في الدقائق الأخيرة ضغط أرسنال بشراءة على مرمى الضيوف، ليسجل ألكسندر لاكازيت هدف قاتل للجاننرز في الدقيقة 5+90، ويعطي فوز غالي ومهم لفريقه، لتنتهي المباراة بنتيجة 2/1.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد أرسنال للنقطة رقم 45 في المركز الخامس، بينما ظل وولفرهامبتون عند النقطة رقم 40 بالمركز السابع.

تشكيل آرسنال أمام ولفرهامبتون

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: سيدريك سواريس، بن وايت، جابرييل، كيران تيرني.

خط الوسط الدفاعي: توماس بارتي، جرانيت تشاكا.

خط الوسط الهجومي: بوكايو ساكا، مارتن أوديجارد، جابريل مارتنيلي.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

ليفربول يقسو أرسنال من كأس الرابطة

حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ملعب "أنفيلد"، ضمن لقاء الإياب من الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وحاول أن يسجل عن طريق عدة فرص خطيرة، بينما لاعبوا أرسنال لم يقدموا لقاء جيد وحاولوا أن يهددوا مرمى الريدز من خلال الهجما المرتدة ولكنهم لم ينجحوا.

وسجل جوتا دفين ليفربول في المباراة بالدقيقتين 19 و77، ولم يفلح أرسنال في العودة، لينتهي اللقاء بهدفين نظيفين لصالح الريدز.