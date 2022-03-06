مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد نظيرة يونايتد.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

يخوض فريق اتفورد ضد آرسنال في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر سيتي مانشستر يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض قادش ضد فريق رايو فاليكانو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً عبر قنوات beIN Sports HD 1

يخوض إلتشي ضد برشلونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

سيلتا فيجو ضد ريال مايوركا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

يخوض فريق ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني بنتيجة 3/2، في اللقاء المقام بينهم على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباراة المؤجله ضمن الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وأحرز محمد شريف الهدف الأول بعد تمريرة مميزه من بيرسي تاو، ليسدد شريف الكرة على يساء حارس المريخ، ويعطي التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة.

ثم عزز محمد شريف بالهدف الثاني في الدقيقة 34 من تمريرة عرضية مميزة من أحمد عبد القادر، يضعها شريف في الشباك على يسار حارس المريخ، الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

ثم قلص المريخ الفارق في الدقيقة 43عن طريق توني إتجومار، لينتهي شوط المباراة الاول بتقدم الأهلي بنتيجة 2/1.

وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل غياب لاعبي المريخ، ولكن أستطاعوا أن يسجلوا هدف قبل نهاية الشوط.

وفي شوط المباراة الثاني تراجع الأهلي في اول الدقائق وحاول المريخ أن يسجل التعادل، حتى نجحوا بالفعل واحرزوا هدف التعادل السماتي سعد الدين في الدقيقة 69 في تمريرة متقنة ضربت دفاعات الأهلي