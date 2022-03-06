عاجل - سرعة الرياح 50 كم/س.. الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الخماسينى اليوم

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافيء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.





وقالت الهيئة، فى بيان اليوم، إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد اليوم بمنخفض سطحى حرارى (خماسينى)، يعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء، وانخفاض فى مستوى الضغط الجوى السطحى.

ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تبدأ على غرب البلاد وتتقدم للداخل لتؤثر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على شرق البلاد (السواحل الشرقية وسيناء) مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية .

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح اليوم القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد إلى (50:40 كم/س)، والسواحل الشمالية وسيناء إلى (70:60كم/س)

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 12

الإسكندرية 22 12

وادى النطرون 27 12

طنطا 27 11

شبين الكوم 27 12

دمنهور 25 12

بلطيم 23 11

مطروح 20 13

السلوم 20 11

سيوة 24 8

بورسعيد 26 12

دمياط 24 11

الزقازيق 27 12

المنصورة 27 12

الإسماعيلية 30 12

السويس 30 12

العريش 30 13

رفح 29 12

رأس سدر 29 12

نخل 31 12

نويبع 32 18

طابا 29 16

كاترين 24 9

الطور 29 15

شرم الشيخ 29 17

الغردقة 30 17

مرسى علم 30 17

الفيوم 30 11

بنى سويف 30 11

المنيا 31 12

أسيوط 32 12

سوهاج 34 13

قنا 35 14

الأقصر 35 15

أسوان 36 16

ادفو 36 16

أبوسمبل 35 16

الوادى الجديد 36 15

شلاتين 32 16

ابو رماد 32 16

حلايب 28 17

رأس حدربة 28 17