حياة كريمة.. سوهاج تعلن تقديم الخدمات الطبية بالمجان لأكثر من 9 آلاف مواطن

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمة الطبية العلاجية والكشف الطبي، وصرف العلاج لعدد 9105 مواطنين من خلال 8 قوافل طبية مجانية بقرى مراكز المحافظة، الأكثر احتياجا، خلال شهر فبراير الماضى، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".





وأشارت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أنه تم توفير جميع التخصصات الطبية المختلفة لخدمة طبية مميزة ومتكاملة، حيث شملت تخصصات الباطنة، الأطفال، الجراحة، الأسنان، العظام، الأنف والأذن، العصبية والنفسية، الجلدية، النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، خدمات الأشعة والتحاليل، كما يتم تقديم الخدمات الوقائية للمواطنين، وعقد ندوات تثقيف صحى لتوعيتهم. جدير بالذكر، أن خطة القوافل تغطى جميع قرى ومراكز المحافظة، بمعدل قافلتين أسبوعيا، كل قافلة يومين، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى والنجوع المستهدفة.

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