ابقوا فى المنزل وأغلقوا النوافذ.. تحذيرات عاجلة بسبب المنخفض الخمسينى

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن عدد من النصائح للمواطنين، للالتزام بها خلال العاصفة الترابية التى تشهدها البلاد اليوم، أو ما يعرف بـ المنخفض الخماسينى أو رياح الخامسين.





ونصحت الأرصاد المواطنين، بالابتعاد عن أعمدة الإنارة، والسير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية، كما نصحت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بالبقاء فى المنازل.

وشددت الأرصاد على المواطنين، بإغلاق النوافذ والأبواب بإحكام وتغطية فتحات التكيف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

واختتمت الأرصاد نصائحها للسائقين، بأنه يجب القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأأفقية.

تفاصيل المنخفض الخمسينى

يذكر أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد اليوم بمنخفض خماسينى، يعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء، وانخفاض فى مستوى الضغط الجوى السطحى.

ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تبدأ على غرب البلاد وتتقدم للداخل لتؤثر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على شرق البلاد (السواحل الشرقية وسيناء) مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية .

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح اليوم القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد إلى (50:40 كم/س)، والسواحل الشمالية وسيناء إلى (70:60كم/س)