جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، تفاصيل رحمة الله عز وجل للعبد، إذ أكد أن السيئات التى يرتكبها الإنسان لا تكتب إلا بعد 6 ساعات، وذلك لإتاحة الفرصة للعبد المسىء أن يتوب.





واستشهد جمعة، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: "اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن"، كما استشهد بقول الله تعالى: "يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ". وقال إن شهر شعبان من الأشهر الفضيلة والذى يقع بين شهر حرم وهو ورجب وشهر رمضان الذى نزل فيه القرآن، وعليه فهو متميز وعلينا أن نجعله مقدمة وتهيئة لرمضان ونقيم فيه كافة أنواع العبادة وبخاصة الصيام. وأكد "جمعة"، أن الصوم ملف يعد سر بين العبد وربه ونظراً للثواب العظيم المترتب على العبادات خلال شهر شعبان علينا أن نكثر من الصوم فيه، وتابع:"سر شعبان أنه تمهيد لرمضان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على جمعة: الملائكة لا تكتب سيئة العبد إلا بعد ارتكابها بـ6 ساعات (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.