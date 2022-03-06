عاجل.. التموين تعلن شن حملات رقابية فى الأسواق لمنع التلاعب بأسعار السلع

جدة - نرمين السيد - وأضاف خليل، فى مداخلة له، ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أننا سنقوم بحملات رقابية حاسمة ضد الممارسات الخاطئة.
وأكد، أن الدولة ضخت 50 مليار جنيه خلال الفترة الماضية للتوسع في المناطق اللوجستية ساعد في زيادة مخزون استراتيجى، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية.
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