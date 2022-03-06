مرتضى منصور للأندية السعودية: «أبو جبل مش هيروح النصر وسيبوا لاعيبة الزمالك في حالهم»

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تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول ملف تجديد عقود اللاعبين، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على قناة الإخبارية السعودية: "أبو جبل مش هيروح النصر السعودي هو كلمني خلاص وقالي هيجدد للزمالك، أطالب الأندية السعودية أن يتركوا لنا اللاعبين".

وأضاف: "بصرف النظر عن النصر السعودي أو أي نادي أخر، أي لاعب ليس لديه رغبة في الإستمرار في الزمالك لن يستمر".

وأكمل: "أطالب الناس في السعودية أو أي فريق، عندما يريدون لاعيبة من الزمالك يدخلوا من الباب مش الشباك عشان دي صفة مش كويسه".

وأختتم قائلاً: " تعاملنا مع الأندية السعودية المحترمين من قبل عندما أخرجنا عبد الشافي وشيكابالا وكهربا إعارة لهم، عندما تفاوضوا معنا دخلوا من الباب".

فقرة خاصة للتسديد.. أبرز ما جاء في مران الزمالك

خاض الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله اليوم، تحت قيادة أسامة نبيه، حتى يصل فيريرا لتولي مهمة تدريب الفريق بشكل رسمي.

وركز أسامة نبيه على تحفيظ اللاعبين بعض الخطط والجمل الفنية، الذي يريد أن يطبقها اللاعبين خلال الفترة القادمة.

كما خصص أسامة نبيه فقرة للتسديد على المرمى، حيث ركز مع بعض اللاعبين على نحو التسديدات، لتنفيذها الفترة القادمة.

وخصص فقرة خاصة للمدافعين ولاعبي خط الوسط، لشرح لهم كيفية التعامل مع مهاجمي فريق الخصم.

وفي نهاية المران خصص تقسيمة قوية بين اللاعبين، شهدت الندية والحماس، وغاب شيكابالا عن مران اليوم لظروفه الخاصة بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني.

مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمباراته القادمة أمام نظيرة الجونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري، الموافق الأثنين القادم.

حقق الزمالك فوزصعب على فيوتشر بنتيجة 3-2 مساء الأربعاء في الجولة 11 من الدوري المصري.

فيما رفع رصيده إلى 22 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، خلف الأهلي 25 نقطة وبيراميدز23 نقطة.

فيريرا: سعيد بالعودة لبيتي وشكراً لجماهير الزمالك

أعرب فيريرا المدير الفني الجديد بنادي الزمالك، عن سعادته بالعودة للقلعة البيضاء من جديد.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “سعيد بالعودة إلى بيتي”.

وأضاف: “شكرا جمهور الزمالك على رسائلكم وكلامكم الجميل، سعيد بالعودة ولدي طموح كبير، أراكم قريبا”.