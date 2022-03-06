«اختطفهم الموت مبكراً».. أبرز المعلومات حول إياد دواد وعمرو سمير نجوم برنامج «شبابيك»

/683374/اختطفهم-الموت-مبكرا-أبرز-المعلومات-حول-إياد-دواد-وعمرو-سمير-نجوم-برنامج-شبابيك

أخذ الموت نجمين من نجوم البرنامج الشهير «شبابيك» كان أولهم عمرو سمير ثم إياد داود الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 39 عام، وذلك بعد بقاءه في المستشفى لفترة، نتيجة تعرضه لأزمة صحية والتي أسفرت عن وفاته.

دوت الخليج

وفاة إياد داود نجم برنامج «شبابيك»

توفي في زهرة شبابه ولم يكمل الأربعين عام، وتقام صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود الواقع في منطقة المهندسين، وإياد من مواليد عام 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود، ومن الجدير بالذكر أنه تخرج إياد من الجامعة الأمريكية، ودرس إياد التمثيل المسرحي، وأشتهر إياد ببرنامج «شبابيك» الذي قدمه مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة قناة دريم.

ومن أشهر الفيديوهات الحديثة للراحل، أثناء عزاء صديقه عمرو سمير وهو يبكي عليه، ويقرأ آيات من القرآن الكريم.

وقدم إياد خلال مسيرته الفنية عدد كبير من الأعمال المسرحية، التي وصلت إلى حوالي 15 عمل مسرحي، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية التي كان أبرزها: الداعية، والثمن، وفض اشتباك، وكان آخر أعماله التليفزيونية قبل رحيله، مسلسل «شديد الخطورة» والذي تم عرضه على منصة «شاهد» العام الماضي، وكان من بطولة أحمد العوضي.

معلومات عن الراحل عمرو سمير

وعن الراحل عمرو سمير، قد شارك في عمل فني واحد وهو فيلم “عودة الندلة” بطولة عبلة كامل وعزت أبو عوف بالإضافة لكونة مذيع، وتوفي الشاب عمرو سمير في 5 يوليو 2017، عن عمر 33 عامًا إثر أزمة صحية أثناء تواجده في إسبانيا للاستجمام هناك، وشكلت وفاته صدمة لكل أصدقائه وجمهوره.

ذكريات البرنامج الشهير شبابيك

وقد نشرت المذيعة والمغنية المصرية سلمى صباحي فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك والذي كان يجمعها بالمذيع والممثل الشاب الراحل عمرو سمير، وكان الفيديو من كواليس برنامج شبابيك التي كانت تقدمه، ويعكس الفيديو حالة من البهجة والغناء.

وقد علقت عليه سلمى:يونس بعتلي الفيديو ده انهارده فضلت اتفرج و أنا مبتسمه جدًا و دموعي نازله مغرقه وشي! الأيام دي وحشتني أوي بكل ما فيها، و الناس دي وحشتني أوي ومفتقده عمور أوي أوي.. ألف رحمه ونور عليه شبابيك ٢٠٠٦.