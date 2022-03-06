أولهم عمرو سمير ثم إياد داود.. الموت يفجع نجوم برنامج «شبابيك» فمن القادم؟

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اختطف الموت زهرة شباب برنامج «شبابيك»، الذي كان يقدم منذ سنوات طويلة على قناة دريم، بدأها بوفاة الفنان الشاب عمرو سعيد، بطل فيلم «عودة الندلة» في يوليو 2017، ثم وفاة زميله الشاب إياد دواود في الساعات القليلة الماضية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وفاة إياد داود بعد سنوات قليلة من وفاة زميلة عمرو سعيد

توفي الفنان عمرو سعيد في 5 يوليو من عام 2017 عن عمر ناهز 33 عام، بينما توفى إياد دواد يوم السبت الموافق 5 من شهر مارس لعام 2022، عن عمر يناهز 39.

وتقام صلاة جنازة إياد دواد غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود الواقع في منطقة المهندسين.

تفاصيل وفاة عمرو سعيد

وكان قد توفى عمرو سعيد بشكل مفاجئ على سريره بغرفته في أحد الفنادق، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة لممارسته للرياضة في صالة للألعاب الرياضية دون تناول أي أطعمة غذائية أو مشروبات سكرية، أما عن تفاصيل وفاة إياد دواد فلم يصرح بأي تفاصيل خاصة بها.

معلش مات عن الراحل إياد دواد

إياد داود هو شقيق الكاتب خالد داود وتخرج إياد من الجامعة الأمريكية، ودرس إياد التمثيل المسرحي، وأشتهر إياد ببرنامج «شبابيك» الذي قدمه مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة قناة دريم، وقدم إياد خلال مسيرته الفنية عدد كبير من الأعمال المسرحية، التي وصلت إلى حوالي 15 عمل مسرحي، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية التي كان أبرزها: الداعية، والثمن، وفض اشتباك، وكان آخر أعماله التليفزيونية قبل رحيله، مسلسل «شديد الخطورة» والذي تم عرضه على منصة «شاهد» العام الماضي، وكان من بطولة أحمد العوضي.

تفاصيل برنامج شبابيك

برنامج شبابيك هو أول برنامج شبابي مصري، قدم سنة 2005 وحقق شهرة عريمة ونجاحات واسعة في ذلك الوقت وكان يقدمه إياد وسلمى صباحى وهبة وعمرو سمير.

واستعادة ذكرياته اليوم الفنانة الشابة سلمي صبحي من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت عليه: « يونس بعتلي الفيديو ده انهارده فضلت اتفرج و أنا مبتسمه جدًا و دموعي نازله مغرقه وشي! الأيام دي وحشتني أوي بكل ما فيها، و الناس دي وحشتني أوي ومفتقده عمور أوي أوي.. ألف رحمه ونور عليه شبابيك ٢٠٠٦»