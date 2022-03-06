الصحة: نمتلك أكثر من 70 مليون جرعة ضد كورونا تكفى 75 مليون مواطن

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات تلفزيونية: "مستمرون فى حملة التطعيم للحماية من أى آثار مضرة خلال الفترة المقبلة".

ولفت إلى أن تطعيمات المواطنين بمختلف أنواع اللقاحات كانت لها أهمية فى تحمل مصر للموجة الخامسة من كورونا والتى انكسرت فى الأسبوع الثالث وأصبحت تقل حتى فى الأسبوع الثامن، مبينا أن أغلبية الوفيات لم يتلق اللقاح.

وحول عمليات التطوير فى معهد ناصر، قال عبد الغفار، إن معهد ناصر يشمل كل التخصصات، والدولة تقوم بالتطوير فيه تدريجيا، وخلال الثلاثة أشهر القادمة سيتم الانتهاء منها، كما أنه فى نهاية العام سيتم تطوير كافة أجنحة المعهد لكى يؤدى عمله بشكل كبير لجموع الشعوب.