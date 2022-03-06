/683373/رضا-عبد-العال-الأهلي-خايف-من-بيراميدز-عشان-كدا-مكنوش-مركزين-مع-المريخ

تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، حول مباراة الأهلي والمريخ، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وقال رضا عبد العال خلال فيديو نشره على صفحته الشخصية وقال: الأهلي أمام المريخ مكنش مركز في الماتش كانو مركزين في مباراة بيراميدز القادمه له بالدوري، ودا ظهر خلال إدارة موسيماني للمباراة". وأكمل: " اللاعيبة مش مركزه أمام المريخ بسبب البيان اللي خرجه مجلس الإدارة، ودا واضح أنهم خايفين من بيراميدز، مش فاهم أيه السبب". وزاد: " إدارة الأهلي طالبه تأجيل لقاء بيراميدز القادم، مش انتو اللي طلبتوا أنها تتأجل قبل بطولة أفريقيا، وبتقولوا الأهلي نادي القرن يبقى ليه تخافوا من فريق بقالو 3 سنسن بس". موسيماني: حسام حسن لم يبكي أمام المريخ مثل مباراة فاركو تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عقب فوز فريقه أمام المريخ السوداني، ضمن اللقاء المؤجل من الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا. وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "في أول ربع ساعة الفريق كان مميز وكنا ممكن نجيب هدفين بخلاف هدف محمد شريف". وأضاف: "الثلاث نقاط مهمين للغاية أمام المريخ الضي لم يستطيعوا منع لعبنا ولكن كان ينقصنا اللمسة الاخيرة ونفس المشكلة حدثت في مباراة صن داونز الماضية". وأكمل: "أطالب بوجود تقنية الفيديو، لدينا ضربة جزاء لم تحتسب،في كل مرة أخرج أطالب بهذا". وزاد: "مقدرش أقول أن خط الدفاع كان جيد لان دخل فينا هدفين، ولكن في الأخير نجحنا وحققنا الفوز". وعن أحمد عبد القادر قال: "أخرجته عادي زي باقي اللاعبين، وهو لاعب جيد ومستنين منه أكتر وميكيسوني جاب هدفين في فاركو أستبدلته عادي". موسيماني عن صن داونز وأشار: "بالتأكيد عاوزين نفوز على صن داونز في جنوب أفريقيا، وسنعود بنتيجة إجابية من هناك لأننا الأهلي". وأختتم قائلاً: " حسام حسن لاعب جيد وعندنا مباريات كتير الفترة القادمة وهو لاعب جيد جداً وتحدثت معاه بعد المباراة الماضية وهو تفهم وأمام المريخ لم يبكي". وأختتم قائلاً: " الأهلي لو عايز ياخد الدوري يلاعب بيراميدز ويكسبوا، لكن من الواضح أنهم مش عايزين يلعبوا، دا كأس مصر السنة اللي فاتت أتلغى مخصوص عشان الأهلي خايف يلاعب بيراميدز".

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