/683371/لعدم-تعريض-الطيران-المدني-للخطر-روسيا-تدعو-الاتحاد-الأوروبي-والناتو-للكف-عن-تزويد-كييف-بالأسلحة

طالبت وزارة الخارجية الروسية، الاتحاد الأوروبي والناتو للكف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، تفاديا لتعريض الطيران المدني الدولي للخطر، جاء ذلك خلال بيان أصدرته المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا امس السبت مضيفة:” نجدد دعوتنا إلى دول الاتحاد الأوروبي والناتو لوقف الضخ المتهور لأحدث أنواع الأسلحة إلى نظام كييف غير القابل للحياة، تفاديا لظهور أخطار هائلة على الطيران المدني الدولي وغيره من المواصلات في أوروبا بل وخارجها".

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واستبعدت المتحدثة باسم الوزارة الخارجية إمكانية أن يتجاهل موردو الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات ومضادات الدبابات إلى أوكرانيا، خطر وقوع هذه الأنظمة عالية الدقة في أيدي الإرهابيين والعصابات الإجرامية ليس في أوكرانيا فقط بل وفي أوروبا بأسرها.

لعدم تعريض الطيران المدني للخطر.. روسيا تدعو الاتحاد الأوروبي والناتو للكف عن تزويد كييف بالأسلحة

وأشارت ماريا زاخاروفا إلى أن ظهور أنظمة مضادة للجو مثل "ستينغر" أو مضادات للمدرعات من أنواع "جافلين" و"كارل غوستاف" وNLAW في السوق السوداء وترسانات الشبكات الإرهابية تعدمسالة وقت.

واوضحت زاخاروفا أن نظام "ستينغر" على سبيل المثال يشكل خطرا كبيرا على الطائرات المدنية، بينما تعتبر مضادات المدرعات خطرا جسيما على القطارات ومنشآت البنية التحتية.