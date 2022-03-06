/683370/موسيماني-حسام-حسن-لم-يبكي-أمام-المريخ-مثل-مباراة-فاركو

تحدث بيتسو موسيماني المدير لافني للنادي الأهلي، عقب فوز فريقه أمام المريخ السوداني، ضمن اللقاء المؤجل من الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "في أول ربع ساعة الفريق كان مميز وكنا ممكن نجيب هدفين بخلاف هدف محمد شريف".

وأضاف: "الثلاث نقاط مهمين للغاية أمام المريخ الضي لم يستطيعوا منع لعبنا ولكن كان ينقصنا اللمسة الاخيرة ونفس المشكلة حدثت في مباراة صن داونز الماضية".

وأكمل: "أطالب بوجود تقنية الفيديو، لدينا ضربة جزاء لم تحتسب،في كل مرة أخرج أطالب بهذا".

وزاد: "مقدرش أقول أن خط الدفاع كان جيد لان دخل فينا هدفين، ولكن في الأخير نجحنا وحققنا الفوز".

وعن أحمد عبد القادر قال: "أخرجته عادي زي باقي اللاعبين، وهو لاعب جيد ومستنين منه أكتر وميكيسوني جاب هدفين في فاركو أستبدلته عادي".

موسيماني عن صن داونز

وأشار: "بالتأكيد عاوزين نفوز على صن داونز في جنوب أفريقيا، وسنعود بنتيجة إجابية من هناك لأننا الأهلي".

وأختتم قائلاً: " حسام حسن لاعب جيد وعندنا مباريات كتير الفترة القادمة وهو لاعب جيد جداً وتحدثت معاه بعد المباراة الماضية وهو تفهم وأمام المريخ لم يبكي".

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني بنتيجة 3/2، في اللقاء المقام بينهم على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباراة المؤجله ضمن الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

الأهلي ضد صن داونز

وأحرز محمد شريف الهدف الأول بعد تمريرة مميزه من بيرسي تاو، ليسدد شريف الكرة على يساء حارس المريخ، ويعطي التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة.

https://twitter.com/AhIy0/status/1500188536603090945?s=20&t=9qW_0d0em1hS3wlbCMVW2A

ثم عزز محمد شريف بالهدف الثاني في الدقيقة 34 من تمريرة عرضية مميزة من أحمد عبد القادر، يضعها شريف في الشباك على يسار حارس المريخ، الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

جووووووووول ، هدف محمد شريف الثاني ل الأهلي ، أسيست احمد عبدالقادر 🎶



الاهلي 2-0 المريخ السوداني#الأهلي_المريخhttps://t.co/3Zl2cBKRmj — Khaled Elhaddad (@elhaddad_CFC) March 5, 2022

ثم قلص المريخ الفارق في الدقيقة 43عن طريق توني إتجومار، لينتهي شوط المباراة الاول بتقدم الأهلي بنتيجة 2/1.

https://twitter.com/AlahlawyHyma/status/1500196876372561920?s=20&t=9qW_0d0em1hS3wlbCMVW2A

وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل غياب لاعبي المريخ، ولكن أستطاعوا أن يسجلوا هدف قبل نهاية الشوط.

وفي شوط المباراة الثاني تراجع الأهلي في اول الدقائق وحاول المريخ أن يسجل التعادل، حتى نجحوا بالفعل واحرزوا هدف التعادل السماتي سعد الدين في الدقيقة 69 في تمريرة متقنة ضربت دفاعات الأهلي

وبعدها حاول النادي الأهلي من إحراز هدف الفوز ليأتي عن طريق سجل عمر كرشوم هدف ذاتي في مرماه ليصفر عن هدف الأهلي الثالث ليتقدم مره أخرى على المريخ.