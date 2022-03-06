موعد وتفاصيل جنازة الراحل إياد داود نجم برنامج «شبابيك»

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رحل عن عالمنا مقدم برنامج «شبابيك» الإعلامي إياد داود عن عمر يناهز 39 عام، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية، أسفرت عن وفاته اليوم الموافق 5 من مارس الجاري عام 2022.

دوت الخليج موعد وتفاصيل جنازة الإعلامي إياد داود وذلك خلال السطور القادمة.

جنازة الراحل إياد داود

تقام صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود الواقع في منطقة المهندسين.

معلومات عن الراحل إياد داود

هو من مواليد عام 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود وتخرج إياد من الجامعة الأمريكية، ودرس إياد التمثيل المسرحي، وأشتهر إياد ببرنامج «شبابيك» الذي قدمه مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة قناة دريم، وقدم إياد خلال مسيرته الفنية عدد كبير من الأعمال المسرحية، التي وصلت إلى حوالي 15 عمل مسرحي، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية التي كان أبرزها: الداعية، والثمن، وفض اشتباك، وكان آخر أعماله التليفزيونية قبل رحيله، مسلسل «شديد الخطورة» والذي تم عرضه على منصة «شاهد» العام الماضي، وكان من بطولة أحمد العوضي.

ذكريات برنامج شبابيك

ومن الجدير بالذكر، قد نشرت المذيعة والإعلامية سلمى صباحي خلال الفترة الماضية فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» والذي كان يجمعها بالمذيع والممثل الشاب الراحل عمرو سمير وبطاقم عمل البرنامج، وكان الفيديو من كواليس برنامج شبابيك التي كانت تقدمه، ويعكس الفيديو حالة من البهجة والغناء.

وكتبت سلمى صباحي على الفيديو: يونس بعتلي الفيديو ده انهارده فضلت اتفرج و أنا مبتسمه جدًا و دموعي نازله مغرقه وشي! الأيام دي وحشتني أوي بكل ما فيها، و الناس دي وحشتني أوي ومفتقده عمور أوي أوي.. ألف رحمه ونور عليه شبابيك ٢٠٠٦.

معلومات عن المذيعة سلمى صباحي

ولدت المذيعة والمطربة سلمى صباحي عام 1981 بيوم 8 مارس في محافظة بور سعيد وهي ابنة حمدين صباحي، بدأت تغني في المدرسة من سن 5 سنوات وانضمت لكورال أطفال الأوبرا في سن 8 سنوات، شاركت بالتمثيل والغناء في مسرحية نسمة سلام على مسرح البالون 1992، وبدأت كمذيعه مع المذيع الراحل عمرو سمير في برنامج «شبابيك».