نشرة أخبار الفن: حلمي بكر يفتح النار على مطربي المهرجانات.. وفاة المذيع الشاب إياد داود.. وهذا رد ملحن عيش بشوقك على تصريحات حمادة هلال

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شهدت الساحة الفنية اليوم السبت الموافق 5 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

حلمي بكر يفتح النار على مطربي المهرجانات

حل الموسيقار حلمي بكر، ضيفا على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر والذي تحدث خلاله عن مطربي المهرجانات ورأيه في بعض نجوم الفن، وكان من بين تصريحاته هجومه على مطربي المهرجانات، فقال: ««كل أما نمضى في الزمن بننقص ونضيع عن طريق أميين وجهلة، ازاي واحد جاهل لا بيكتب ولا بيقرأ يطلع يقول أنه عنده كام مليون مشاهدة ونصدقه للدرجادي معندناش وعي، فيه منهم أصوات حلوة جدا ولكن بيحملوا ألفاظهم صفائح زبالة اي هاتي بوسة يابت دي، كلماتهم فيها إيحاءات جنسية بتأثر على الأطفال، وبقوا ماشين بمبدأ خالف تعرف، وبيسموا نفسهم اسماء غريبة زي علي كفته، وتطلع النقابة تقول غيرو اسمائكم المفروض يغيروا من نفسهم».

وفاة إياد داود نجم برنامج «شبابيك»

رحل عن عالمنا اليوم المذبع الشاب إياد داود نجم برنامج «شبابيك» الشهير، عن عمر يناهز 39 عام، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية منذ فترة،ومن المقر أن تقام صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود الواقع في منطقة المهندسين.

رد ملحن عيش بشوقك على اتهامات حمادة هلال

رد بلال سرور، ملحن أغنية عيش بشوقك على تصريحات الفنان حمادة هلال والتي أفادة بسرقة تامر حسني أغنيته الشهيرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» : مرة فنان كلمناه أنا والشاعر مصطفى حسن، يجيلنا يجرب غنوة بصوته، الفنان ده جيه وغنى واتبسط، ثم اختفى 6 شهور مبيردش حتى على تليفون، فالأغنية راحت لصاحب نصيبها، يقوم الفنان الأولاني يبدأ يطالب بأحقيته في الغنوة دي ويدعي إنها أغنيته وإنه تعب فيها!! الكداب بيروح النار.

حقيقة انتاج جزء ثاني من مسلسل البحث عن علا

صرحت المؤلفة غادة عبد العال، على هامش ندوتها بملتقي She can عن استعدادها لإنتاج جزء ثاني من مسلسل «البحث عن علا»، إذ قالت: «في انتظار جزء ثان لمسلسل البحث عن علا، وفي مشاريع تانية، بس الحمد الله نجاح البحث على علا مشعجني إن أعمل حاجات الجمهور حاببها إن شاء الله».