«ثلاثية بشق الأنفس» الأهلي يصحح المسار الأفريقي بفوز صعب على المريخ السوداني

حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم لاعب المريخ بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويصعد للمركز الثاني في المجموعة بنفس رصيد المريخ الذي يحل ثالثاً ويأتي الهلال السوداني في المركز الرابع برصيد نقطة، فيما يتربع صن داونز على قمة المجموعة بـ7 نقاط، بهذا الفوز الصعب نجح الاهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعد التعادل مع الهلال سلبياً بالسودان والخسارة من صن داونز بالقاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول، الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أفشة، الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – أحمد عبد القادر.

بينما دخل المريخ المباراة بتشكيل مكون من: منجد النيل، توماس بواك - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس،محمد الرشيد - عمار تيفور - عماد الصيني،السماني الصاوي - توني أدجوماري ورمضان عجب.

بداية حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً بهدف التسجيل، وكان له ما أراد حيث سجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة بعدما تلقى تمريرة رائعة من بيرسي تاو.

بعد الهدف واصل الأهلي الضغط على الفريق السوداني مع محاولات مُتباعدة من الضيوف لتسجيل هدف أو تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي.

وتعرض محمد شريف للعرقلة داخل منطقة جزاء المريخ لكن الحكم الأنجولي هيلدر مارتينيز رفض إحتساب الكرة ضربة جزاء للأهلي وأمر بإستكمال اللعب.

نشط أداء الفريقين، وتخلّى المريخ عن حذره الدفاعي وسدد لاعبيه أكثر من كرة على مرمى الشناوي لكنها مرت بجوار القائم.

كما واصل الأهلي الضغط لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون تسجيل الفريق لأهداف أخرى قبل أن ينجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 34 ، بعد الهدف نشط أداء المريخ وسجل توني أدجوماري هدف للمريخ في الدقيقة 43 ،وحاول الفريقين التسجيل لكن الشوط الأول ينتهي بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين وأن كان الفريق السوداني هو الأخطر وشكلت هجماته خطورة على مرمى الشناوي وسط تراجع من الأهلي.

اختفى الأهلي من المبارة وسمح للضيوف لأن يشكلون أكثر من فرصة على مرمى حارس المارد الأحمر.

وفي الدقيقة 63 شارك حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بدلاً من أحمد عبد القادر وبيرسي تاو ، واسفر الهجوم السوداني عن هدف ثان للمريخ في الدقيقة 70 عن طريق السماني الصاوي.

عقب هدف المريخ ضغط الأهلي فسجل عمرو السولية هدفاً ثالثاً للمارد الأحمر في الدقيقة 77 بعد إنطلاقة من ناحية الشمال وأن كانت الكرة أرتطمت بقدم لاعب المريخ مصطفى كرشوم ليتم احتساب الهدف للأهلي بواسطة كرشوم.

إشتعلت المباراة إثارة بين الأهلي والمريخ ،وتعرض طاهر محمد طاهر لإصابة وبعدها حاول الفريقين التسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الاهلي 3/2.