عاجل - مائل للبرودة ليلًا .. تحذير عاجل من الأرصاد للمصريين بشأن طقس الأحد

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، حار على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تنشط رياح (سرعة الرياح 60:70 كم/ س) ورمال مثارة على كافة الأنحاء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 27 12

الإسكندرية 22 12

وادى النطرون 27 12

طنطا 27 11

شبين الكوم 27 12

دمنهور 25 12

بلطيم 23 11

مطروح 20 13

السلوم 20 11

سيوة 24 8

بورسعيد 26 12

دمياط 24 11

الزقازيق 27 12

المنصورة 27 12

الإسماعيلية 30 12

السويس 30 12

العريش 30 13

رفح 29 12

رأس سدر 29 12

نخل 31 12

نويبع 32 18

طابا 29 16

كاترين 24 9

الطور 29 15

شرم الشيخ 29 17

الغردقة 30 17

مرسى علم 30 17

الفيوم 30 11

بنى سويف 30 11

المنيا 31 12

أسيوط 32 12

سوهاج 34 13

قنا 35 14

الأقصر 35 15

أسوان 36 16

ادفو 36 16

أبوسمبل 35 16

الوادى الجديد 36 15

شلاتين 32 16

ابو رماد 32 16

حلايب 28 17

رأس حدربة 28 17

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: العظمى الصغرى

مكة 36 23

المدينة 35 22

الرياض 30 20

المنامة 24 19

أبوظبى 29 20

الدوحة 28 19

الكويت 26 15

دمشق 18 6

بيروت 20 15

عمان 22 9

القدس 18 7

غزة 20 12

بغداد 23 12

مسقط 30 24

صنعاء 25 11

الخرطوم 40 25

طرابلس 18 12

تونس 14 7

الجزائر 13 6

الرباط 17 7

نواكشوط 28 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: العظمى الصغرى

أنقرة 09 01

اسطنبول 09 05

إسلام آباد 22 14

نيودلهى 28 16

جاكرتا 32 25

بكين 11 1-

كوالالمبور 30 24

طوكيو 13 5

أثينا 16 7

روما 13 2-

باريس 9 1

مدريد 11 5

برلين 7 3-

لندن 7 1

مونتريال 1 6-

موسكو 1 4-

نيويورك 17 8

واشنطن 25 15

أديس أبابا 28 11

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