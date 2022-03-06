هيئة الرعاية الصحية تشارك بملتقى المناخ والصحة بدبى (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال أسبوع المناخ فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا، بدعم من الأمم المتحدة والوكالات المتعددة الأطراف والوطنية الأخرى، وتقام فعالياته بمركز دبى للمعارض.

كما يأتى فى إطار الاستعداد لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة السنوى المعنى بالتغير المناخى فى دورته السابعة والعشرين COP27 هذا العام بشرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه حضر ممثلا عن الهيئة فى المائدة المستديرة لملتقى "المناخ والصحة" بدبى، الدكتور أحمد عاطف، نائب مدير عام المكتب الفنى للاتصال والتعاون الدولى برئاسة الهيئة، لافتة إلى أن المائدة المستديرة ضمن سلسلة من الفعاليات التحضيرية التى تجمع كافة الجهات المعنية الإقليمية للمشاركة فى حوارات تفاعلية ومناقشات شاملة حول الصحة والمناخ.

وأضافت الهيئة، أنه ناقشت المائدة أبرز الأولويات والاحتياجات لتشجيع وتحفيز الحكومات والمنظمات حول العالم للانضمام إلى الجهود الدولية للعمل من أجل المناخ، وتبادل أنجح الخبرات وأفضل الممارسات فى معالجة قضايا المناخ وتأثيره على الصحة العامة وإدارة مخاطره مع دول أخرى فى المنطقة، مع إعطاء الأولوية للانتعاش المستدام والأخضر.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، جهود الهيئة الحالية للعمل وفق مفهوم جديد المستشفيات الخضراء الصديقة للبيئة بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى يتماشى مع رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوطين أهداف التنمية الشاملة المستدامة لمصر 2030، ودعم خطط التعافى الأخضر لقمة المناخ وفقا لتوصيات مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بجلاسكو 2021، والاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050.

وتابع: أن الوصول إلى نظام بيئى صحى متكامل يتطلب تضافر جميع الجهود وتعاون جميع الأطراف لتحقيق الهدف المنشود، مؤكدا الارتباط الوثيق بين البيئة والقطاع الصحى ومن هنا كانت اهتمامات الدولة بالعمل على دمج البعد البيئى بالقطاع الصحى، لضمان خدمات صحية أكثر أمانا وذات جودة عالمية للمواطن المصرى، مؤكدا أهمية تعاون الجميع لإنجاح الحدث العالمى المهم الذى تستضيفه مصر COP27 بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم، والذى من شأنه تحسين جودة حياة المواطنين، ومنها توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وحضر اجتماع المائدة المستديرة بدبى شخصيات رفيعة المستوى، ضمت د. أمل ماضى، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية مركز أبو ظبى للصحة العامة، د. عمر نجم، مدير المكتب التنفيذى لهيئة الصحة بأبو ظبى، د. عبدالله الرميثى، القائم بأعمال مدير إدارة سياسة البيئة والتخطيط وكالة البيئة أبو ظبى، د. وائل الأمين، علوم بيئية بمجموعة للرعاية الصحية G42.

كما حضر ممثلا عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد عاطف، نائب مدير عام المكتب الفنى للاتصال والتعاون الدولى برئاسة الهيئة، كما حضر الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور حسام أبوساطى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، المهندس شريف عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة، الدكتور وائل كشك، مدير عام التخفيف وآلية التنمية النظيفة بوزارة البيئة.

وحضر أيضا، الدكتورة دنكان سيلبى، رئيس الرابطة الدولية لمعاهد الصحة العامة الوطنية وكبير مستشارى هيئة الصحة العامة بالمملكة العربية السعودية، الدكتورة فيونا أدشيد، رئيس تحالف الرعاية الصحية المستدامة، الدكتورة إنجريد موباك، عضو مجلس الإدارة الجمعية السويدية لأطباء البيئة، الدكتور يوسف ناصف، مدير التكيف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الدكتورة ماريا نيرا، مدير إدارة الصحة العامة والبيئة فى منظمة الصحة العالمية.

تجدر الإشارة، إلى أن أسبوع المناخ فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإمارات، يركز على العمل المناخى الإقليمى والتعاون اللازم لبناء اقتصادات ومجتمعات قادرة على التكيف مع المناخ، ودمج العمل المناخى فى التعافى من الأوبئة، كما يعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر فى آثار تغير المناخ فى أفريقيا وكيفية الاستثمار فى التكيف مع المناخ وتحفيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ خطط الانتعاش المستدام والأخضر.