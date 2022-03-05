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أكدت محافظة القليوبية، إن غدا الأحد 6 مارس، يوم دراسي عادي، ولا نيه لتعطيل الدراسة، بجميع مدارس المحافظة.
دوت الخليج
القليوبية: غدا يوم دراسي عادي ولا نية لتعطيل الدراسة
حيث أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا بشأن حالة الطقس غدا الأحد، وقالت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ قليل، إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد غدا الأحد بمنخفض سطحي حراري خمسيني.
توقف حركة الصيد بميناء البرلس والبحر
هذا وتسببت الرياح الشديدة وانخفاض درجات الحرارة الخميس الماضي، في توقف حركة الصيد بميناء البرلس والبحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، والتي تسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.
وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، كانت قد تلقت إشارة من ميناء البرلس تشير الى توقف حركة الصيد ابتداء من اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.
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