/683365/كالصاعقة--صدمة-سلمى-صباحي-بنبأ-وفاة-إياد-داود-نجم-شبابيك

وقع نبأ وفاة الإعلامي إياد داود نجم برنامج «شبابيك» عن عمر يناهز 39 عامًا، كالصاعقة على زميلته في تقديم برنامج شبابيك، الإعلامية سلمى صباحي، وعبرت عن صدمتها من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك».

دوت الخليج

كتبت الإعلامية سلمى صباحي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» منشور طغى عليه التعبير عن الصدمة، والذي كان محتواه من كلمة واحدة: إياد!!!.

وانهالت على المنشور، التعليقات التي تدعو لـ إياد داود بالرحمة والمغفرة، والتعليقات التي عزتها ببالغ الحزن والآسى.

معلومات عن الراحل إياد داود

وومن الجدير بالذكر، هو من مواليد عام 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود وتخرج إياد من الجامعة الأمريكية، ودرس إياد التمثيل المسرحي، وأشتهر إياد ببرنامج «شبابيك» الذي قدمه مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة قناة دريم.

وقدم إياد خلال مسيرته الفنية عدد كبير من الأعمال المسرحية، التي وصلت إلى حوالي 15 عمل مسرحي، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية التي كان أبرزها: الداعية، والثمن، وفض اشتباك، وكان آخر أعماله التليفزيونية قبل رحيله، مسلسل «شديد الخطورة» والذي تم عرضه على منصة «شاهد» العام الماضي، وكان من بطولة أحمد العوضي.

سلمى صباحي وبرنامج شبابيك

وفي سياق آخر، قد نشرت المذيعة سلمى صباحي خلال الفترة الماضية فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» والذي كان يجمعها بالمذيع والممثل الشاب الراحل عمرو سمير وبطاقم عمل البرنامج، وكان الفيديو من كواليس برنامج شبابيك التي كانت تقدمه، ويعكس الفيديو حالة من البهجة والغناء.

وكتبت سلمى صباحي على الفيديو: يونس بعتلي الفيديو ده انهارده فضلت اتفرج و أنا مبتسمه جدًا و دموعي نازله مغرقه وشي! الأيام دي وحشتني أوي بكل ما فيها، و الناس دي وحشتني أوي ومفتقده عمور أوي أوي.. ألف رحمه ونور عليه شبابيك ٢٠٠٦.

معلومات عن سلمى صباحي

أما عن المذيعة والمطربة سلمى صباحي فولدت في عام 1981 بيوم 8 مارس في محافظة بور سعيد وهي ابنة حمدين صباحي، بدأت تغني في المدرسة من سن 5 سنوات وانضمت لكورال أطفال الأوبرا في سن 8 سنوات، شاركت بالتمثيل والغناء في مسرحية نسمة سلام على مسرح البالون 1992.