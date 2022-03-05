/683364/الخارجية-تكشف-أعداد-المصريين-العائدين-من-أوكرانيا

قال السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للهجرة والشئون القنصلية، إن هناك حرص شديد من الدولة ومن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص عودة الطلاب المصريين من أوكرانيا، مشيرا إلى أنه حتي الأن هناك 3 طائرات حملوا الجالية المصرية المتواجدة في أوكرانيا إلى مصر وكان معظمهم من الطلاب الدراسيين في أوكرانيا.

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وأضاف "عبد الصادق" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون" الفضائية، أن الطائرات التي حملت الجالية المصرية من أوكرانيا كانوا طائرة من رومانيا وطائراتين من بولندا وجاري تجهيز طائرات أخري لنقل الجالية المصرية بأكملها من أوكرانيا بسلام تام.

وأوضح مساعد وزير الخارجية للهجرة والشئون القنصلية، أنه تم وصول طائرة على متنها 175 مصري من بوخارست وطائرتين من بولندا على متنها 201 مصري، مشيرا إلى أن اجلاء الطلبة المصريين من أوكرانيا وعودتهم إلى بلادهم تحمل مشاعر مؤثرة بين خوف الطلبة حتي عودتهم للمطار ومشاعر الفرحة عقب وصولهم لمصر.

الخارجية تكشف أعداد المصريين العائدين من أوكرانيا

وتابع السفير صلاح عبد الصادق، أنه تم معاونة الأوكران السياح العالقين التي تم أنتهاء فترة برنامجهم السياحي وتواجدهم داخل مصر ومد فترة إقامتهم أسبوع أو أكثر بنفس أماكن إقامتهم.

وأشار إلى أن هناك 732 مواطنا مصريا سجلوا بياناتهم في السفارة المصرية بكييف للعودة إلى مصر، موضحا أن أوكرانيا من البلاد التي ليس بها أعداد كبيرة من الجالية المصرية.