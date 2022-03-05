/683363/موسيماني-لدينا-مشكلة-في-اللمسة-الأخيرة-وسنعود-أمام-صن-داونز-بنتيجة-إيجابية

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عقب فوز فريقه أمام المريخ السوداني، ضمن اللقاء المؤجل امن الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موسيماني تصريحات تليفزيونية على قناة "بي إن سبورتس": " لم أرى فريقي بهذا الشكل الجيد في أول الشوط الثاني، حيث حصل تراجع في المستوى مما سمح للمريخ أن يسجلوا هدفين"

وأضاف: "نحن حاولنا أن نسجل ولكن في النهاية كان هناك مشكلة في اللمسة الأخيرة، كنا نعاني منها أيضاً أمام صن داونز".

وأكمل: "اليوم أهدرنا فرص كثيرة ولكن سجلنا في الأخير ونجحنا في الفوز، وهذا هو الهدف المطلوب".

تصريحات موسيماني

وزاد: "أمام صن داونز كان من الممكن أن نتعادل أيضاً، وخسرنا أمامهم بسوء حظ وعدم توفيق كبير".

واشار: "نحن نبني الهجمات بسهولة ولكن أمام المرمى نعاني من اللمسة الأخيرة ربما يكون لديها مشكلة فيها".

وأردف: "أمام فاركو في المباراة الماضية سجلنا 4 أهداف وكان لا يوجد مشكلة لدينا، في تسجيل الفريص المتاحه".

وأختتم قائلاً: "مباراة صن داونز دائماً تكون صعبة ولكن نحن الأهلي وسنعود من جنوب أفريقيا بشئ إيجابي، لأننا فريق كبير".

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني بنتيجة 3/2، في اللقاء المقام بينهم على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباراة المؤجله ضمن الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

الأهلي ضد صن داونز

وأحرز محمد شريف الهدف الأول بعد تمريرة مميزه من بيرسي تاو، ليسدد شريف الكرة على يساء حارس المريخ، ويعطي التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة.

https://twitter.com/AhIy0/status/1500188536603090945?s=20&t=9qW_0d0em1hS3wlbCMVW2A

ثم عزز محمد شريف بالهدف الثاني في الدقيقة 34 من تمريرة عرضية مميزة من أحمد عبد القادر، يضعها شريف في الشباك على يسار حارس المريخ، الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

جووووووووول ، هدف محمد شريف الثاني ل الأهلي ، أسيست احمد عبدالقادر 🎶



الاهلي 2-0 المريخ السوداني#الأهلي_المريخhttps://t.co/3Zl2cBKRmj — Khaled Elhaddad (@elhaddad_CFC) March 5, 2022

ثم قلص المريخ الفارق في الدقيقة 43عن طريق توني إتجومار، لينتهي شوط المباراة الاول بتقدم الأهلي بنتيجة 2/1.

https://twitter.com/AlahlawyHyma/status/1500196876372561920?s=20&t=9qW_0d0em1hS3wlbCMVW2A

وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل غياب لاعبي المريخ، ولكن أستطاعوا أن يسجلوا هدف قبل نهاية الشوط.

وفي شوط المباراة الثاني تراجع الأهلي في اول الدقائق وحاول المريخ أن يسجل التعادل، حتى نجحوا بالفعل واحرزوا هدف التعادل السماتي سعد الدين في الدقيقة 69 في تمريرة متقنة ضربت دفاعات الأهلي

وبعدها حاول النادي الأهلي من إحراز هدف الفوز ليأتي عن طريق سجل عمر كرشوم هدف ذاتي في مرماه ليصفر عن هدف الأهلي الثالث ليتقدم مره أخرى على المريخ.