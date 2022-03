/683362/شيخ-الأزهر -ترويع-الأوكرانيين-الآمنين-وخروجهم-من-ديارهم اختبار-حقيقي-لإنسانيتنا

شيخ الأزهر: ترويع الأوكرانيين الآمنين وخروجهم من ديارهم اختبار حقيقي لإنسانيتنا

وقال شيخ الأازهر” ما نشاهده من ترويع الأوكرانيين الآمنين وخروجهم من ديارهم بحثًا عن الأمن والأمان؛ لهو اختبار حقيقي لإنسانيتنا، أدعو المجتمع الدولي لمضاعفة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وبذل مزيد من الجهد لوقف الحرب، وأسأل الله أن يعجِّل بذلك ويعود هؤلاء الأبرياء إلى ديارهم سالمين.

We are witnessing Ukrainian civilians leave their homes in quest of safety and security, which is a true test of our humanity. I call on the international community to increase humanitarian aid to Ukraine, and exert further efforts to end the war. I ask Almighty Allah to help the innocent return to their homes sooner rather than later. ___ Ми бачимо, як українські мирні громадяни залишають свої домівки у пошуках безпеки, що є справжнім випробуванням нашої людяності. Я закликаю міжнародну спільноту збільшити допомогу Україні та сприяти припиненню війни. Прошу Всевишнього Аллаха допомогти невинним швидше повернутися додому.