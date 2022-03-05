/683360/فخورين-بيكوا-منى-زكي-تعلق-على-تعيين-98-قاضية-بمنصة-القضاء

أعربت الفنانة المتألقة منى زكي عن فخرها بتعيين 98 قاضية بالقضاء، وجلوس أول قاضية مصرية على منصة مجلس الدولة، في صباح اليوم السبت الموافق 5 من شهر مارس.

دوت الخليج يرصد تعليق منى زكي على تعيين أول قاضية مصرية بمنصة مجلس الدولة

ونشرت منى زكي مجموعة صور للقضاة المصريات عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها قائلة: «فخورين بيكوا»، وفي ستوري أخرى علقت بإيموشنات قلوب وتشجيع.

منى زكي وأزمة أبطال ولا اعز

من ناحية أخرى وقعت الفنانة منى زكي، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، بعد الساعات الأولى من طرح فيلم أصحاب ولا أعز، وذلك بسبب مشهد خلعها لملابسها الداخلية في أول مشهد بالعمل، مما اعتبره البعض جراءة من الفنانة المطالبة في الآونة الأخيرة بالسينما النظيفة.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـالإباحية، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

والبعض بدأ يتعججب من علاقة أحمد حلمي بمنى زكي وكيف لم تتهدد بعض كل هذه الانتقادات التي وجهت له، وكيف سمحت رجولته في الحفاظ على ثباته الانفعالي وراء هذا الهجوم.

أبطال فيلم أصحاب ولا أعز

فيلم أصحاب ولا أعز من إنتاج منصة نتفليكس، من بطولة منى زكي وإياد نصار، نادين لبكي، عادل كرم، ودياموند عبود وغيرهم من نجوم الفن المشاركين بالعمل الفنى، للمخرج وسام سميرة.

قصة فيلم «أصحاب ولا أعز»

ينتمي فيلم «أصحاب ولا أعز» لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية «مكبر الصوت».

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.