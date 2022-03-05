/683358/ارتفاع-كبير-في-سعر-طن-القمح-في-العالم--أستاذ-اقتصاد-يكشف-تأثير-الحرب-الروسية-الأوكرانية-على-مصر

قال الدكتور نبيل ذكي استاذ الأقتصاد الدولي، إن نحن أمام صراع سياسي وجغرافي لتحديد من سيحكم العالم وأن ما يحدث الأن ليس صراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أننا سوف نشهد نظام عالمي جديد في الفترة القادمة.

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وأضاف ذكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتى" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أننا ننتظر من سيكون رئيس مجلس إدارة العالم فى الفترة القادمة وأوضح استاذ الأقتصاد الدولي، أن مصر جزء من العالم وستتأثر اقتصاديا بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا، مضيفا أن التضخم خطر كبير على أي اقتصاد دولة في العالم، متابعا أن سعر طن القمح وصل اليوم إلى 486 دولار من 255 دولار في السابق وكذلك سعر البترول من 65 دولار للبراميل لـ 115 دولار في الوقت الحالي.

ارتفاع كبير في سعر طن القمح في العالم

وأشار إلى أن هناك غضب روسي لتمدد حلف الناتو شرقا، موضحا أن موسكو تشعر بالقلق من فكرة إنضمام أوكرانيا لحلف الناتو.

وتابع أن أمريكا تريد أن تقع روسيا في مستنقع أوكرانيا كما حدث لها في أفغانستان، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تحاول الظهور بأنها قوية بفرض عقوبات على روسيا.

مضيفا إلى أن هناك رهان أن تسرع موسكو من الضربات العسكرية في أوكرانيا والإستيلاء على مدن أخرى، متابعا أننا سوف نشهد إطالة في أمد العمليات العسكرية في أوكرانيا وننتظر من سيحسم الصراع هناك.