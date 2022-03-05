/683357/الأهلي-يحقق-فوز-صعب-على-المريخ-السوداني-فيديو

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني بنتيجة 3/2، في اللقاء المقام بينهم على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباراة المؤجله ضمن الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأحرز محمد شريف الهدف الأول بعد تمريرة مميزه من بيرسي تاو، ليسدد شريف الكرة على يساء حارس المريخ، ويعطي التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة.

https://twitter.com/AhIy0/status/1500188536603090945?s=20&t=9qW_0d0em1hS3wlbCMVW2A

ثم عزز محمد شريف بالهدف الثاني في الدقيقة 34 من تمريرة عرضية مميزة من أحمد عبد القادر، يضعها شريف في الشباك على يسار حارس المريخ، الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

جووووووووول ، هدف محمد شريف الثاني ل الأهلي ، أسيست احمد عبدالقادر 🎶



الاهلي 2-0 المريخ السوداني#الأهلي_المريخhttps://t.co/3Zl2cBKRmj — Khaled Elhaddad (@elhaddad_CFC) March 5, 2022

ثم قلص المريخ الفارق في الدقيقة 43عن طريق توني إتجومار، لينتهي شوط المباراة الاول بتقدم الأهلي بنتيجة 2/1.

https://twitter.com/AlahlawyHyma/status/1500196876372561920?s=20&t=9qW_0d0em1hS3wlbCMVW2A

وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل غياب لاعبي المريخ، ولكن أستطاعوا أن يسجلوا هدف قبل نهاية الشوط.

وفي شوط المباراة الثاني تراجع الأهلي في اول الدقائق وحاول المريخ أن يسجل التعادل، حتى نجحوا بالفعل واحرزوا هدف التعادل السماتي سعد الدين في الدقيقة 69 في تمريرة متقنة ضربت دفاعات الأهلي

وبعدها حاول النادي الأهلي من إحراز هدف الفوز ليأتي عن طريق سجل عمر كرشوم هدف ذاتي في مرماه ليصفر عن هدف الأهلي الثالث ليتقدم مره أخرى على المريخ.

وجاء الهدف في الدقيقة 77 بعدما دخل عمرو السولية منطقة جزاء المريح وحاتول إرسال الكرة عرضية لتصطدم، بمدافع المريخ وتغالط الحارس وتسكن الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي على المريخ بنتيجة 3/2.

جووووووووووووووووووووووووول الثالث للاهلي ، هدف عن طريق عمرو السولية



الاهلي 3-2 المريخ السوداني#الأهلي_المريخ #دوري_أبطال_أفريقيا https://t.co/FiyjH8krbg — Kora Mix (@_koraMix) March 5, 2022

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة رقم 4 يحتل بهما المركز الثاني، بينما ظل رصيد المريخ عند أربعة نقاط بالمركز الثالث.

تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، على معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو؛ محمد شريف.

تشكيل المريخ لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: منجد النيل

خط الدفاع: توماس بواك - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس

خط الوسط: محمد الرشيد - عمار تيفور - عماد الصيني

خط الهجوم: السماني الصاوي - توني أدجوماري - رمضان عجب