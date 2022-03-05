/683352/تعدى-على-زميله-بسلاح-أبيض-تعليم-الغربية-يحقق-فى-واقعة-إصابة-طالب-أمام-المدرسة

قرر ناصر حسن وكيل وزارة التعليم بالغربية، التحقيق فى شكوى ولى أمر أتهم زميل نجله بمدرسة عمر بن الخطاب الأعدادية التابعة لإدارة زفتى التعليمية بمحافظة الغربية، بالتعدى عليه بألة حادة أثناء خروجه ما تسبب فى إصابته بجرح قطعى فى الوجه .

وأكد وكيل تعليم الغربية، أنه سيتم التحقيق فى الشكوى الواردة من ولى الأمر من قبل الشئون القانونية، وفى حال التأكد من صحتها سيتم أتخاذ الأجراءات اللازمة ضد الطالب المتسبب فى الحادث .

وتعود أحداث الواقعة عندما ، تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بأتهام ولي أمر الطالب ياسين محمد بالصف الثاني الإعدادي 14 عام بمدرسة عمربن الخطاب الإعدادية احد الطلاب يدعى " م. ع " بالمدرسة بالتعدي على نجله أثناء خروجه من المدرسة بواسطة سلاح أبيض مما نتج عنه إصابات بالغة بالوجه، وأسفل العين وقام بنقله إلي مستشفى زفتى العام لاسعافه، وإجراء خياطة للجرح سبعة غرز أعلي العين و5 غرز اسفلها بالوجه.

تعدى على زميله بسلاح أبيض

وأضاف ولى الأمر فى البلاغ، أنه خلال العام الدراسي حدثت مشادة كلامية بين نجله وزميله بنفس الفصل الذي يدرس به بالمدرسة بسبب المياه وخلال اليوم الدراسي وعقب خروج التلاميذ مع نهاية اليوم الدراسي، وعند بوابة المدرسة تحديدًا، فوجئ الجميع بقيام التلميذ بإشهار سلاح أبيض لـ"قطر"، والتعدي على ابنه واصابته في وجهه أعلي العين وأسفلها، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 35 احوال، واحالته الي جهات التحقيق التي تولت التحقيق في الواقعة .

محافظ الغربية يشهد انطلاق منصة “أيادى”

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إطلاق منصة “أيادي مصر” للتسويق للمنتجات اليدوية والحرفية بالتعاون مع المنصات الدولية للتسويق الإلكتروني والترويج لتلك المنتجات في الأسواق الدولية والمحلية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ممثلي وزارة التنمية المحلية، شركة “إي أسواق مصر” ، ممثلي الجمعيات الأهلية، عدد من المصنعين والمنتجين للحرف اليدوية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال كلمته وجه محافظ الغربية الشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على هذه الفكرة الرائعة التي ستدعم بقوة الحرف اليدوية المنتشرة في قرى الغربية، حيث سيساهم التسويق الإلكتروني في الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها.