ملحن أغنية عيش بشوقك يرد على اتهامات حمادة هلال: «الكداب بيروح النار»

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خرج الملحن بلال سرور عن صمته لالرد على الاتهامات التي طالته بشأن بيع أغنيته «عيش بشوقك» للفنان تامر حسني بدلًا من فنان آخر، وقد استنتج الجمهور هذا الفنان وهو حمادة هلال خاصةً تصريحاته في «حبر سري».

دوت الخليج يرصد لكم تعليق المحلن بلال سرور على اتهامات حمادة هلال وذلك خلال السطور القادمة.

بلال سرور لـ حمادة هلال: الكداب بيروح النار

كتب الملحن بلال سرور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» : مرة فنان كلمناه أنا والشاعر مصطفى حسن، يجيلنا يجرب غنوة بصوته، الفنان ده جيه وغنى واتبسط، ثم اختفى 6 شهور مبيردش حتى على تليفون، فالأغنية راحت لصاحب نصيبها، يقوم الفنان الأولاني يبدأ يطالب بأحقيته في الغنوة دي ويدعي إنها أغنيته وإنه تعب فيها!! الكداب بيروح النار.

وكانت تخمينات الجمهور حول هذا المنشور أن رد الملحن بلال سرور هذا كان على اتهامات الفنان حمادة هلال، وعلق أحد المتابعين لـ بلال سرور: الراجل كان مشغول مع والدته المريضة وطالما ردكم عليه بالاسلوب ده ..فده يثبت أنه علي حق وانتم غلطانين.

وكان رد بلال عليه: كدب يا محمد ركز فكلامه.

إتهامات حمادة هلال لـ بلال سرو

وفي سياق متصل، حل حمادة هلال كضيف ببرنامج «حبر سري» الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة قناة القاهرة والناس، وتحدث بشأن أن أغنية «عيش بشوقك» كانت له في بداية الأمر والذي عمل على تحضيراتها حوالي 6 أشهر، ولكن انشغل في مرض والدته فترة وعندما عاد بقوة لعمله، وجد أن تلك الأغنية ذهبت إلى نجم الجيل تامر حسني، وقال حمادة: اتفاجأت أن الأغنية راحت في حتة تانية.. كلمتهم قلتلهم يا جماعة دي غنوتي حقي وبتاعتي ودا حرام.. وتنازل اللسان دا حاجة كبيرة.

وقال حمادة هلال بشأن ذلك: أنا كان ممكن أزعل اللي عملها وأطلع تاني يوم على السوشيال ميديا بس قولت ليه هعمل كده، يمكن لو عملت كده وحرقت دمهم ممكن ربنا يحرق دمي، كان المفروض يبقى في تنازل بس الحمد لله، لكن على ايه.. ربنا عوضني بعدها علطول بأغنية اشرب شاي وكسرت الدنيا وبقت غنوة وإعلان وأنا مش فارق معايا الغنوة.