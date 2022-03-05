عاجل.. شيخ الأزهر يدعو لمضاعفة المساعدات الإنسانية ووقف الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال شيخ الأزهر فى منشور عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "ما نشاهده من ترويع الأوكرانيين الآمنين وخروجهم من ديارهم بحثًا عن الأمن والأمان؛ لهو اختبار حقيقى لإنسانيتنا". وأضاف شيخ الأزهر "أدعو المجتمع الدولى لمضاعفة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وبذل مزيد من الجهد لوقف الحرب، وأسأل الله أن يعجِّل بذلك ويعود هؤلاء الأبرياء إلى ديارهم سالمين".

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