وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، فى مداخة هاتفية، لبرنامج مساء dmc، عبر فضائية dmc، أنه على مدار الساعة ومنذ بدء الأحداث فى أوكرانيا، تتابع الدولة وضع الجالية المصرية، كما تعمل وزارة الخارجية على التواصل معهم من خلال سفارتنا وتوجيههم إلى دول الجوار.
وتابع: "عندما يصلون يتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة بعد تجاوزهم هذه الرحلة الشاقة، مشيرا إلى أن كافة أعضاء الجالية المصرية تم أخذ معلوماتهم من المصادر الرسمية، وعدم الاعتماد على الأقاويل التى تتردد ما بين حين لآخر، وتابع"نوفر وسائل اتصال متعددة للمصريين فى أوكرانيا لمساعدتهم على الانتقال لدول الجوار".
ونوه إلى أنه من الأول من مارس الجارى، تم نقل 175 طالبا من رومانيا للقاهرة، كما وصلت أمس طائرتان إلى مطار القاهرة على متنهما 200 مصرى، قادمين من أوكرانيا.
وطمأن عبد الصادق المصريين على صحة المواطن المصرى الذى أصيب، خلال العمليات العسكرية فى أوكرانيا، مؤكداً أنه بصحة جيدة ويقف على قدميه الآن، مشددا على أنه سيعود إلى أرض الوطن خلال الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الخارجية: إعاشة المصريين بدول جوار أوكرانيا على نفقة الدولة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.