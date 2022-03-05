عاجل.. الخارجية: إعاشة المصريين بدول جوار أوكرانيا على نفقة الدولة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال السفير صلاح الدين عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إن الإعاشة والإقامة للمصريين الذين وصلوا إلى دول جوار أوكرانيا "بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا"، تتم على نفقة الدولة، لحين بحث حالتهم وتوفير وسيلة نقل لعودتهم إلى أرض الوطن.





وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، فى مداخة هاتفية، لبرنامج مساء dmc، عبر فضائية dmc، أنه على مدار الساعة ومنذ بدء الأحداث فى أوكرانيا، تتابع الدولة وضع الجالية المصرية، كما تعمل وزارة الخارجية على التواصل معهم من خلال سفارتنا وتوجيههم إلى دول الجوار.

وتابع: "عندما يصلون يتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة بعد تجاوزهم هذه الرحلة الشاقة، مشيرا إلى أن كافة أعضاء الجالية المصرية تم أخذ معلوماتهم من المصادر الرسمية، وعدم الاعتماد على الأقاويل التى تتردد ما بين حين لآخر، وتابع"نوفر وسائل اتصال متعددة للمصريين فى أوكرانيا لمساعدتهم على الانتقال لدول الجوار".

ونوه إلى أنه من الأول من مارس الجارى، تم نقل 175 طالبا من رومانيا للقاهرة، كما وصلت أمس طائرتان إلى مطار القاهرة على متنهما 200 مصرى، قادمين من أوكرانيا.

وطمأن عبد الصادق المصريين على صحة المواطن المصرى الذى أصيب، خلال العمليات العسكرية فى أوكرانيا، مؤكداً أنه بصحة جيدة ويقف على قدميه الآن، مشددا على أنه سيعود إلى أرض الوطن خلال الفترة المقبلة.