عاجل- سرعة الرياح تتجاوز 60 كم/ س.. الأرصاد تحذر من طقس الأحد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأحد، حيث أكدت ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الانحاء، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء دافئ على السواحل الغربية حار على جنوب البلاد نهارا.





ولفتت الهيئة فى بيان عبر صفحتها الرسمية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا 27 درجة مئوية والسواحل الشمالية 22 درجة مئوية وشمال الصعيد 32 درجة مئوية وجنوب الصعيد 36 درجة مئوية. وحذرت من أنه الظاهرة المؤثرة هى نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، موذحة أنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد إلى (50:40 كم/س)

السواحل الشمالية وسيناء (70:60كم/س)، لافتة إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية و شمال الوجه البحرى.

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