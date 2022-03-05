/683356/الأهلي-يسجل-الثالث-أمام-المريخ-ويتقدم-مرة-أخرى-فيديو

سجل عمر كرشوم هدف ذاتي في مرماه ليصفر عن هدف الأهلي الثالث ليتقدم مره أخرى على المريخ، في اللقاء المقام بينهم على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباراة المؤجله ضمن الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وجاء الهدف في الدقيقة 77 بعدما دخل عغمرو السولية منطقة جزاء المريح وحاول إرسال الكرة عرضية لتصطدم، بمدافع المريخ وتغالط الحارس وتسكن الشباك.

جووووووووووووووووووووووووول الثالث للاهلي ، هدف عن طريق عمرو السولية



الاهلي 3-2 المريخ السوداني#الأهلي_المريخ #دوري_أبطال_أفريقيا https://t.co/FiyjH8krbg — Kora Mix (@_koraMix) March 5, 2022

الأهداف

وأحرز محمد شريف الهدف الأول بعد تمريرة مميزه من بيرسي تاو، ليسدد شريف الكرة على يساء حارس المريخ، ويعطي التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة.

https://twitter.com/AhIy0/status/1500188536603090945?s=20&t=9qW_0d0em1hS3wlbCMVW2A

ثم عزز محمد شريف بالهدف الثاني في الدقيقة 34 من تمريرة عرضية مميزة من أحمد عبد القادر، يضعها شريف في الشباك على يسار حارس المريخ، الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

جووووووووول ، هدف محمد شريف الثاني ل الأهلي ، أسيست احمد عبدالقادر 🎶



الاهلي 2-0 المريخ السوداني#الأهلي_المريخhttps://t.co/3Zl2cBKRmj — Khaled Elhaddad (@elhaddad_CFC) March 5, 2022

ثم قلص المريخ الفارق في الدقيقة 43عن طريق توني إتجومار، لينتهي شوط المباراة الاول بتقدم الأهلي بنتيجة 2/1.

https://twitter.com/AlahlawyHyma/status/1500196876372561920?s=20&t=9qW_0d0em1hS3wlbCMVW2A

وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل غياب لاعبي المريخ، ولكن أستطكاعوا أن يسجلوا هدف قبل نهاية الشوط.

تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، على معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو؛ محمد شريف.

تشكيل المريخ لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: منجد النيل

خط الدفاع: توماس بواك - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس

خط الوسط: محمد الرشيد - عمار تيفور - عماد الصيني

خط الهجوم: السماني الصاوي - توني أدجوماري - رمضان عجب