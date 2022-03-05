/683355/أستاذ-علاقات-دولية-روسيا-تحاول-تركيع-أوربا-لعملياتها-العسكرية-في-أوكرانيا

قال ناصر قلاوون استاذ علاقات الدولية، ان روسيا تريد السيطرة على اوكرانيا لمصالحها الشخصية وليس شيء اخر، موضحا انه يوجد جهد دولي من الدول المعتدلة مثل اليابان والمانيا ومصر، من أجل تصحيح الاوضاع قائلا:" توجد صحوة بعد عملية الصدمة والرعب التي اطلقها بوتين في اوكرانيا".

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خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الاعلامي احمد موسى المذاع على قناة صدى البلد، مضيفا:" أن روسيا أصبحت تطلق ايحاءات نوووية ، ولكن حلف الاطلسي لم يتدخل وترك الامر لروسيا للتعامل مع اوكرانيا".

روسيا تريد كل المدن الاوكرانية

وأكمل ناصر قلاوون استاذ علاقات الدولية، ان روسيا تريد كل المدن الاوكرانية مضيفا:" النفوذ والسلطة تمشي مع راس المال، ولكن روسيا كسرت هذه النظرية، لان روسيا قد تعاني من هذه الحرب، ولكن الهدف السياسي أهم من هذ الامر المالي".

أستاذ علاقات دولية: روسيا تحاول تركيع أوربا لعملياتها العسكرية في أوكرانيا

وتابع ناصر قلاوون استاذ علاقات الدولية، ان الاقتصاد الروسي قد يصاب بالعجز بسبب العمليات العسكرية موضحا انه يوجد محاولة من روسيا من اجل تركيع اوربا لعملياتها العسكرية في اوكرانيا.