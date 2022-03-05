/683353/معهد-الدراسات-البيئية-أوربا-تورطت-في-حرب-روسيا-على-أوكرانيا-بسبب-أمريكا

قال د. عبد المسيح سمعان وكيل معهد الدراسات البيئية ان الجميع يتذكر قبل دخول روسيا العسكري لاوكرانيا، كان هناك خلاف امريكي اوربي على الحملة الروسية ورغبتها في تحقيق مصالحها الشخصية، مضيفا:" اوربا تعرف ان انعكاسات الخلافات ستؤثر عليها بالسلب وهو ما لا تريده في اوقت وتحت أي ظرف.

دوت الخليج

وتابع د. عبد المسيح سمعان وكيل معهد الدراسات البيئية خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الاعلامي احمد موسى المذاع على قناة صدى البلد، ان الاقتصاد الاوربي يعتمد على المحركات الروسية في الصناعات الثقيلة كالطائرات والسفن بلاضافة الى االقمح وبالتالي الدولة الروسية شريك ااساسي لاوربا لا تريد التخلي عنه.

معهد الدراسات البيئية: أوربا تورطت في حرب روسيا على أوكرانيا بسبب أمريكا

ونوه قال د. عبد المسيح سمعان ان امريكا لا تريد التقارب الروسي بالنسبة لارويا حيث ان امريكا رات أد روسيا تلعب دورها في اعتماد أوربا عليها ولكن أمريكا نجحت في توريط اوربا في الحرب ولكن العقوبات التي يتم فرضها لم تدخل حيز التنفيد حتى الان، حيث ان الغاز الروسي موجود والتبادل المالي والبضائع الروسية ايضا ما زالت متواجدة.

اوربا تريد تخفيف الضغط الامريكي على روسيا

وتابع وكيل معهد الدراسات البيئية ان اوربا تريد تخفيف الضغط الامريكي على روسيا حيث ان ارتفاع الاسعار في الغاز والطاقة والمواد الاخرى اصبح بشكل جنوني واوربا تعي أنه إذا اصيبت اصيبت روسيا سوف تضار هي الاخرى.