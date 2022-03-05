/683351/وفاة-إياد-داود-نجم-برنامج-شبابيك-عن-عمر-يناهز-39-عام

توفي منذ قليل إياد داود نجم برنامج «شبابيك» الشهير، عن عمر يناهز 39 عام، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية منذ فترة، ولكنه توفي منذ قليل في عمر الشباب، ونزل خبر وفاة كالصاعقة على كل محبي برنامج «شبابيك».

دوت الخليج يرصد لكم وفاة إياد داود عن عمر يناهز 39 عام وذلك خلال السطور القادمة.

رحل عن عالمنا إياد داود في عمر الشباب، فهو لم يتجاوز الأربعين عام، وهو من مواليد عام 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود وتخرج إياد من الجامعة الأمريكية، ودرس إياد التمثيل المسرحي، وأشتهر إياد ببرنامج «شبابيك» الذي قدمه مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة قناة دريم.

أعمال إياد داود الأخيرة

ومن الجدير بالذكر، أن قدم إياد خلال مسيرته الفنية عدد كبير من الأعمال المسرحية، التي وصلت إلى حوالي 15 عمل مسرحي، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية التي كان أبرزها: الداعية، والثمن، وفض اشتباك.

وكان آخر أعماله التليفزيونية قبل رحيله، مسلسل «شديد الخطورة» والذي تم عرضه على منصة «شاهد» العام الماضي، وكان من بطولة أحمد العوضي.

سلمى صباحي وبرنامج شبابيك

وعلى صعيد آخر، قد نشرت المذيعة والمغنية المصرية سلمى صباحي حلال الفترة الماضية فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» والذي كان يجمعها بالمذيع والممثل الشاب الراحل عمرو سمير وبطاقم عمل البرنامج، وكان الفيديو من كواليس برنامج شبابيك التي كانت تقدمه، ويعكس الفيديو حالة من البهجة والغناء.

وعلقت عليه سلمى:يونس بعتلي الفيديو ده انهارده فضلت اتفرج و أنا مبتسمه جدًا و دموعي نازله مغرقه وشي! الأيام دي وحشتني أوي بكل ما فيها، و الناس دي وحشتني أوي ومفتقده عمور أوي أوي.. ألف رحمه ونور عليه شبابيك ٢٠٠٦.

معلومات عن سلمى صباحي

ولدت المذيعة والمطربة سلمى صباحي في عام 1981 بيوم 8 مارس في محافظة بور سعيد وهي ابنة حمدين صباحي، بدأت تغني في المدرسة من سن 5 سنوات وانضمت لكورال أطفال الأوبرا في سن 8 سنوات، شاركت بالتمثيل والغناء في مسرحية نسمة سلام على مسرح البالون 1992.