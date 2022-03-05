«التنمر أثر عليا نفسيًا».. أبرز تصريحات هدى المفتي في ملتقى «she can» 

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تواجدت الفنانة هدى المفتي اليوم السبت الموافق 5 من مارس الجاري، في ملتقى «she can» الذي أُقيم في الحرم اليوناني بمنطقة وسط البلد، وحضر الملتقى عدد كبير من نجوم الفن، وصرحت هدى بعض التصريحات النارية.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصريحات الفنانة هدى المفتي خلال في ملتقى «she can» وذلك خلال السطور القادمة.

أبرز تصريحات هدى المفتي في ملتقى «she can»

_ من أكتر الحاجات اللي مريت بيها إني أتجاهل أي كلام بيئذيني نفسيا، والتنمر اللي على السوشيال، أنت معرض لتنمر طول الوقت.

_ ممكن تلاحظي أن اصحابك بيتنمروا عليكى، الناس اللي بتحكم عليكي من مظهرك، أو دور ميعجبش الناس، ممكن أعمل دور ميطلعش كويس أو ميعجبش الناس ممكن أشوف نقطة ضعفي وأحاول أغيرها أو هرفض العمل علشان متعملش نفس الغلطة.

_ اختياري لدوري في مسلسل بيمبو مكنش الاختيار الأول لمسلسل، ومش مكسوفة أقول كده، ممكن تكون الاختيار العاشر بس تسيب بصمة.

_ أنا حاولت أطور من نفسي وأقرأ كتب وأنام كفاية وأتفرج على التليفزيون وآكل مع أصحابي، وبالتأكيد كنت خايفة من كورونا.

_ سنة 2020 كانت سنة هادئة بس نفسيًا متعبة على كل الناس على الكل لو حد معاه جنية بيخاف عليه الناس بتشتري 10 علب صلصة العالم بيخلص، اتعلمنا فيها كلنا يعني الناس طلعت مواهب رسم وطبخ وغناء.

_دوري في فيلم رأس السنة كان تحدى بالنسبة لي ودور مختلف وبره الصندوق، ولو رجع بيا الزمن في الاختيار مرة ثانية ممكن ميكونش اختياري وممكن يكون اختياري.

_ جالي من الجماهير انتقادات كتير أوي على السوشيال ميديا بسبب فيلم راس السنه.

_ أول دور سينمائي ليا كان في فيلم بنات ثانوي وكنت مبسوطة جدًا وكنا صحاب وارتجالي وعفوي بعيدًا عن الورق.

معلومات عن هدى المفتي

ولدت الفنانة هدى المفتي يوم 6 ديسمبر من عام 1994و هي ممثلة مصرية وعارضة أزياء مصرية تخرجت في كلية الآداب قسم الدراما والنقد المسرحي وبدأت حياتها العملية في سن السابعة عشر من خلال الظهور في عدد من الإعلانات التجارية ثم اتجهت التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل هذا المساء.