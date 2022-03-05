/683347/مبعرفش-أعمل-دور-مختلف-والبيروقراطية-السبب-في-تدمير-السينما-تصريحات-حسين-فهمي-في-ندوة-الكباش

أقيم اليوم السبت مؤتمر صحفي للفنان حسين فهمي ضمن فاعليات مهرجان الاقصر للسينما الافريقية، داخل معبد الأقصر امان مدخل طريق الكباش، وذلك بحضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد وأدار المؤتمر الناقد أحمد شوقي مؤلف كتاب «حسين فهمي».

دوت الخليج يرصد تصريحات حسين فهمي داخل مؤتمر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وتحدث حسين فهمي خلال المؤتمر عن تفاصيل جديدة حول علاقته بالفن وأعمالها الفنية، فضلا عن رأيه في السينما المصرية هذه الاونة، وصعوبات وجهها وغيرها من التصريحات التي سنرصدها خلال التقرير الاتي.

أبرز تصريحات حسين فهمي خلال ندوة طريق الكباش عن السينما المصرية

- السينما المصرية حاليا تعكس الواقع المصرى، أصبحت تمتلك إمكانيات ومعدات هائلة تخدم صناعتها فى الفترة الأخيرة.

- السينما المصرية موضوعتها مستهلكة وتحتاج افكارا جديدة وجريئة.

- التكنولوجيا الحديثة فى السينما المصرية فى الفترة الأخيرة هائلة ورائعة لكنه يعيبها غياب المواضيع الإنسانية فى المعالجة

- المهرجان فكرته ذكية لربط السينما المصرية بالافريقية فهو نافذة مهمة جدا.

-نمتلك فنانين ومخرجين مميزين وذو إمكانيات كبيرة، لكن يبدو أن البيروقراطية هى السبب فى تدمير السينما المصرية.

صعوبات حسين فهمي مع التمثيل

- اعتذرت عن أدوار كثيرة لأنني استطيع عمل أدوار مختلفة

- حين قدمت فيلم "جري الوحوش" لجأت للطبيب لكي أعرف نوع المرض الذي سأقدمه وتفاصيله .

-تعرضت للكثير من الانتقادات خلال مشوراي الفني، خاصة بعدما فضلت التمثيل عن الإخراج.

- تعرض لهجوم كبير من الإعلامي مفيد فوزي وأحمد صالح.

حسين فهمي عن المهرجانات

وكشف حسين فهمي أنه لا مانع له مع المهرجانات مضيفا: «لازم نفكر ونعمل مهرجانات في كل مكان طنطا في أسيوط في اي بلد، والمهرجانات لازم تكتر، لأن السينما عالم تاني خالص عالم جميل رائع»

معلومات عن حسين فهمي

ولد حسين فهمي في القاهرة، تخرج من المعهد العالي للسينما عام 1963، درس الإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن عاد اكتشفه حسن الإمام كممثل فأرجأ مشروع الإخراج كي يعمل ممثلاً بين السينما والمسرح والتلفاز.