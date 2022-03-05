683344 /683344/التنسيقية-تفتح-النقاش-حول-تداعيات-الأزمة-الأوكرانية-الروسية-على-مصر 09:37 م - السبت 5 مارس 2022 تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غدا الأحد الساعة الثامنة مساء صالون نقاشي لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من كافة الجوانب سواء السياسية والاقتصادية بالإضافة للجهود التي قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا. دوت الخليج التنسيقية تفتح النقاش حول تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر ومن المقرر أن يشارك في الصالون السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والنائب محمد عزمي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والأستاذ احمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية وبسنت جمال باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية ويديره النائب طارق الخولي ومن المقرر أن يعرض الصالون في بث مباشر على الصفحة الرسمية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. تابع موقع دوت الخليج علي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التنسيقية تفتح النقاش حول تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.