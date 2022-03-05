«ولاد مصر» الخارجية تحسمها: إعاشة وإقامة المصريين بدول جوار أوكرانيا على نفقة الدولة

قال السفير صلاح الدين عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إنه على مدار الساعة ومنذ بدأ الأحداث في أوكرانيا نتابع وضع الجالية المصرية

، ونعمل على التواصل معهم من خلال سفارتنا وتوجيههم إلى دول الجوار، وعندما يصلون يتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة بعد تجاوزهم هذه الرحلة الشاقة.

وأضاف "عبد الصادق"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، أن الإعاشة والإقامة للمصريين الذين وصولوا إلى دول الجوار " بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا"، تتم على نفقة الدولة لحين بحث حالتهم وتوفير وسيلة نقل لعودتهم إلى أرض الوطن.

وناشد "عبد الصادق"، كافة أعضاء الجالية المصرية أخذ معلوماتهم من المصادر الرسمية وعدم الاعتماد على الأقاويل التي تتردد ما بين حين لآخر، وتابع"نوفر وسائل اتصال متعددة للمصريين في أوكرانيا لمساعدتهم على الانتقال لدول الجوار".

وطمأن "عبد الصادق"، المصريين على صحة المواطن المصرى الذى أصيب، خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا، مؤكداً أنه بصحة جيدة ويقف على قدميه الآن وسيعود إلى أرض الوطن خلال الفترة المقبلة، وتابع:"منذ 1 مارس تم نقل 175 طالب من رومانيا للقاهرة وأمس وصلت طائرتان إلى مطار القاهرة على متنهما 200 مصري".