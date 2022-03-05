رئيس التجارب السريرية للقاح المصري: سيكون هناك لقاح مصري ضد فيروس كورونا...

قال الدكتور أسامة عزمي، رئيس فريق التجارب السريرية للقاح المصري،أنه ستم التقدم بملف لقاح "كوفي فاكس" لهيئة الدواء المصرية غدا، متوقعا أنه سيكون هناك لقاح مصري ضد فيروس كورونا قبل نهاية العام الجاري، ومن الممكن أن يكون لدينا لقاحين وليس لقاح واحد

وأشار "عزمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن المنافسة أساس التطوير، معلقا: "مصر تعمل على تصنيع لقاحين ضد فيروس كورونا الآن"، منوها بأنهم حصلوا على موافقة لجان الأخلاقيات المختلفة على لقاح "كوفي فاكس" المصري.

وأوضح إنه تم البدء في التجارب السريرية على الإنسان للقاح جديد من شركة أخرى.