/683342/ليفربول-يحقق-الفوز-على-وست-هام-بمشاركة-محمد-صلاح-فيديو

حقق ليفربول الفوز على نظيره وست هام بنتيجة 1/0 على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ ليفربول المباراة بضغط كبير، وأنفرد محمد صلاح بمرمى وست هام في أول اللقاء ولكن تصدى الحارس للكرة ببراعة.

وأستمر ليفربول في ضغطه الكبير على وست هام حتى أستطاع ساديو ماني أن يسجل هدف ليفربول الوحيد خلال اللقاء في الدقيقة 27 بعد تمريرة مميزة من أرنولد، لينفرد النجم السنغالي بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

واستمر ليفربول في ضغطه على وست هام في غياب تام للاعبي الأخير، الذين كانوا يعتمدوا على الهجمات المرتدة، ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الريدز.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 63 في المركز الثاني ليقترب بشدة من مانشستر سيتي الذي يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما ظل رصيد وست هام عند النقطة رقم 45 في المركز الخامس.

تشكيلة ليفربول لمواجهة وست هام

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: كوناتي، ألكسندر أرنولد، روبرتسون، فان دايك.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، ساديو ماني.

ليفربول يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.

مباراة إهدار الفرص بين ليفربول وتشيلسي

ضرب تشيلسي بالعديد من الكرات الخطرة بجانب هدفين، وتقنية الفار تلغي الهدفين بداعي التسلل، والذي جاء بالأول عن طريق روميرو لوكاكو وكاي هافريتز.

وأهدار ليفربول العديد من الفرص الضائعة، بينما وصل فريق تشيلسي عددة مرات إلي مرمي الريدز ولكن لم يستطيع التسجيل.

وخلال المباراة أجرى الألماني يورجن كلوب تعديل على تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين " كاراباوا كاب"، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الأحماء.