/683341/مفاجأة-صناع-عمل-البحث-عن-علا-يستعدون-لطرح-جزء-ثاني

يستعد صناع مسلسل «البحث أن علا»، لطرح جزء ثاني من العمل، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه الاول وردود الفعل الإيجابية على أداء أبطال العمل خاصة وأنه أتى بعد غياب طويل منذ عرض مسلسل «عايزة أتجوز»، والذي يعد إستكمالا له.

دوت الخليج يرصد تفاصيل التحضير لجزء ثاني من مسلسل البحث عن علا

أتى ذلك النبأ على لسان المؤلفة غادة عبد العال، التي قالت على هامش ندوتها بملتقي She can: «في انتظار جزء ثان لمسلسل البحث عن علا، وفي مشاريع تانية، بس الحمد الله نجاح البحث على علا مشعجني إن أعمل حاجات الجمهور حاببها إن شاء الله».

واضافت: «أنا بحاول في كتاباتي تناول الأدوار المعقدة وأحاول أبسطها، مسلسل عايزة أتجوز كان كتاب تم ترجمته لخمس لغات وتحول لمسلسل».

تفاصيل مسلسل البحث عن علا

مسلسل البحث عن علا يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، وهو استكمالا لمسلسل عايزة اتجوز الذي عرض منذ اكثر من 6 سنوات.

ويضم مسلسل البحث عن علا، نجوم منهم سوسن بدر، وهانى عادل، وندا موسى، ومحمود الليثى ولطيفة فهمى، وداليا شوقى، وياسمينا العبد، وأيسل رمزى، وعمر شريف، وكذلك قائمة من ضيوف الشرف من ضمنهم خالد النبوى وفتحى عبد الوهاب.

لقطة مثيرة في مسلسل البحث عن علا

وكانت قد أثارت صبري الجدل بمشاهد بدلة الرقص في المسلسل، وهاجمها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، خاصة وأن المشهد جاء بعد صدمة الجمهور في الفنانة منى زكي خلال فيلم «أصحاب ولا اعز»، الذي عرضها هي الأخرى لموجة انتقادات لاذعة، ولكن بشكل عام حقق المسلسل نجاحات باهرة كما هو كان متوقع، وآثار أداء هند صبري جذب انتباه عدد كبير من الجمهور.

ملتقي she can

الجدير بالذكر أنه أُقيم اليوم السبت الموافق 5 من مارس الجاري، ملتقي She can الداعم للسيدات المحليات ورائدات الأعمال، وصناع القرارات والمستثمرات وغيرهن، وذلك ضمن فعاليات دورته السابعة، وتم إنعقاده في الحرم اليوناني بمنطقة وسط البلد، وحضر الملتقى عدد كبير من نجوم الفن.