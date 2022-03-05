/683340/البترول-تكشف-حقيقة-وجود-منجنيز-داخل-الوقود

قال محمود ناجي معاون وزير البترول، إن البنزين المصري بمحطات الوقود على مستوى الجمهورية مطابق للمواصفات القياسية العالمية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقوم في الوقت الحالي بإستيراد كمية قليلة جدا من البنزين قد تصل إلي 15% فقط.

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وأضاف ناجي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتى" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن لا يمكن إضافة المنجنيز إلى البنزين لأنه يسبب تاكلا في معامل التكرير، متابعا أنه يتم إجراء تحليل للوقود القادم من الخارج للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية العالمية. وأوضح معاون وزير البترول، أن هناك زيادة في تصدير الغاز للخارج خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه لا صحة للشائعات التى تروج عن وجود المنجنيز في الوقود المصري.

البترول تكشف حقيقة وجود منجنيز داخل الوقود

وأشار إلى أنه لم يتم إضافة المنجنيز في الوقود بشكل عام لانه لا يوجد لدي الوزارة منجنيز نهائيا لأن الوزارة قامت بدفع ملايين الدولارات لعمل وحدات لانتاج البنزين بأوكسيد عالي بدون أي إضافات حتي نحافظ علي الصحة العامة وعلي ممتلكات الأشخاص داخل مصر.

وتابع أن محطات الوقود تخضع لعمليات مراجعة وتحليل مستمرة للتأكد من أنه لا يحتوي على أي معادن، موضحا أن الوزارة تقوم بتوزيع 30 مليون لتر يوميا من الوقود، متوسط تموين 600 أو 700 ألف سيارة يوميا، مضيفا إلى أن البنزين الموجود في مصر لا يوثر سلبا على السيارات، مشيرا إلى أنه في حالة إضافة عنصر المنجنيز للوقود سوف نري عددا كبيرا من السيارات تحدث لها أعطال كثيرة في وقتا قليل.