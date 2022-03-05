/683338/250-مليون-تكلفة-مشروعات-الصرف-الصحي-بالأقصر-ضمن-مبادرة-حياة-كريمة

قام المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بجولة في مركز أرمنت تابع خلالها نسب تنفيذ المشروعات التنموية بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت، رافقه خلالها العميد عبد الله عاشور رئيس مدينة أرمنت والمهندس أسعد مصطفي منسق مشروعات مبادرة حياة كريمة بجهاز تعميرالبحر الاحمر بالأقصر .

بدأت جولة المحافظ بتفقد اعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقري حياة كريمة حيث تابع مراحل انشاء محطة رفع صرف صحي قرية الرزيقات بحري والتي تم تنفيذ نسبة كبيرة من اعمالها ، واستمع لشرح مفصل من المهندس محمد عيد نائب مدير فرع شركة المقاولون العرب بالأقصر عن مراحل ونسب انجاز العمل بالمحطة التي ستخدم اكثر من 25 الف نسمة من سكان قري الرزيقات وتوابعها .

واكدت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر انه يجري حاليا تنفيذ اعمال خطوط الطرد وشبكات الانحدار وتوريد المهمات الكهروميكاينية للمحطة التي تم الانتهاء من تنفيذ نحو 70 % من اجمالي اعمالها ويتم انجاز العمل بها تمهيداً لانهاؤها في 30 / 6 / 2022 مع نهاية مشرعات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة طبقا للجدول الزمني المقرر بتكلفة اجمالية لمشروعات الصرف الصحي المدرجة بالمبادرة بمركز ارمنت تقدر بنحو 250 مليون جنيه .

استكمل المحافظ جولته بتفقد اعمال احلال وتجديد مركز شباب الرزيقات بحري ضمن مبادرة حياة كريمة حيث تم الانتهاء من انشاء المبني والسور الخلفي للمركز تمهيداً لاستكمال الاعمال النهائية وتجديد الملعب الخماسي بمساحة حوالي الف متر للملعب .

مشروعات مبادرة حياة كريمة بالأقصر

تابع المحافظ جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية الرزيقات ، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمجمع الجاري إنشاؤه علي مساحة تجاوزت 465 متر ضمن عدد 12 مجمع اخرين بإسنا وارمنت لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والتيسير عليهم في إنهاء المعاملات الحكومية حيث تم الانتهاء من انشاء المبني بالكامل وجاري استكمال التشطيبات النهائية تمهيداً لتجهيزه بنسبة انجاز تجاوزت 80 % من اجمالي الاعمال للمجمع .

واكد المهندس أسعد مصطفي مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر ان المجمعات ستقدم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين حيث تضم هذه المجمعات مكاتب للسجل المدني والشهر العقاري والبريد والتموين والتضامن الاجتماعي ومركز تكنولوجي ووحدة محلية ومجلس شعبي محلي، لافتا الي ان المجمعات الـ 13 تم انشاؤهم في 9 قرى بمدينة إسنا هم “الشغب - الدير - الحلة - الكيمان - اصفون - النجوع - توماس - النمسا – كومير “ وفي مدينة ارمنت 4 مجمعات في قري “الرزيقات والمحاميد والرياينة والسلام” .

واستكمل المحافظ جولته بتفقد المجمع الزراعي بقرية الرزيقات قبلي والذي يضم وحدة بيطرية ومركز ارشاد زراعي لتقديم الخدمات الزراعية للمزارعين . استأنف المحافظ جولته بتفقد اعمال احلال وتجديد وحدة التضامن الاجتماعي بالرزيقات بحري واكد العميد عبد الله عاشور رئيس مدينة ارمنت انه يتم رفع كفاءة الوحدة لخدمة اهالي الرزيقات والقري المجاورة حيث يتم تطويرها لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وواصل المحافظ جولته بتفقد اعمال انشاء محطة رفع صرف صحي قرية الديمقراط من تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع والتي يجري تنفيذ شبكات الانحدار وخطود الطرد بها تمهيداً لتسليمها بنهاية 30 يونيو العام الجاري حيث تم الانتهاء من تنفيذ نسبة 65 % من اجمالي المحطة. واختتم المحافظ جولته بتفقد مدرسة قرية الديمقراط الابتدائية والتي تم الانتهاء من كافة اعمال رفع كفاءتها ضمن المبادرة حيث تضم عدد 8 فصول ورياض اطفال ومكاتب ادارية وغرف ملحقة وملعب .

أكد المحافظ انه تم انجاز نسب كبيرة من مشروعات حياة كريمة بمركزي اسنا وارمنت لافتا الي ضرورة الحفاظ علي المباني والمنشأت وكافة المشروعات التي ستعمل علي تقديم الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم معرباً عن تقديره لكافة الاجهزة والشركات العاملة بالمشروعات ومطالباً بتكثيف الجهود لإنجاز المشروعات التنموية في القري المدرجة ضمن المبادرة مؤكدا ان المبادرة هي مشروع القرن الذي يغير وجه الحياة في ريف مصر.