/683337/هدى-المفتي-خلال-ملتقي-She-can-المرأة-رائدة-في-كل-المجالات

شاركت الفنانة هدى المفتي في ملتقى «she can» الذي أُقيم اليوم السبت الموافق 5 من مارس الجاري، وتم إنعقاده في الحرم اليوناني بمنطقة وسط البلد، وحضر الملتقى عدد كبير من نجوم الفن.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الفنانة هدى المفتي في ملتقى «she can» وذلك خلال السطور القادمة.

تحدثت الفنانة هدى المفتي خلال الملتقى عن بدايتها الفنية، وأشارت إلى أن أقرب الأعمال إلى قلبها هو مسلسلي «كأنه إمبارح» ومسلسل «هذا المساء» نظرًا لإنهما كانا في بدايتها الفنية.

كما أعربت هدى المفتي عن سعادتها بما توصلت إليه المرأة في هذا العصر وأصبحت متمكنة ورائدة في ريادة الأعمال والفن والكثير من المجالات الاخرى المتنوعة.

معلومات عن هدى المفتي

ولدت الفنانة هدى المفتي يوم 6 ديسمبر من عام 1994و هي ممثلة مصرية وعارضة أزياء مصرية تخرجت في كلية الآداب قسم الدراما والنقد المسرحي وبدأت حياتها العملية في سن السابعة عشر من خلال الظهور في عدد من الإعلانات التجارية ثم اتجهت التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل هذا المساء عام 2017 وساهم نجاحها في دور نادين بالمسلسل في لفت الأنظار إليها لتتوالى الأدوار الدرامية والسينمائية، في 2018 شاركت في بطولة مسلسل كإنه امبارح بدور لينا الذي ترك انطباعا جيدًا عنها وشاركت في مسلسل لدينا أقوال أخرى وفي 2019 شاركت في الموسم الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك 3. وشهد عام 2020 انطلاقتها السينمائية حيث كانت أول مشاركة سينمائية لها في فيلم رأس السنة وقدمت فيه شخصية سيرين وفيلم بنات ثانوي الذي تناول قصة 5 فتيات في الثانوية العام حيث أدت دور فتاة مدللة تدفع والدها للعمل بشكل جنوني لتوفير احتياجاتها.

أعمال فنية لـ هدى المفتي

وقامت هدى المفتي بالتمثيل هدى مع الفنان الكبير عادل إمام في مسلسل «فلانتينو» الذي تم عرضه في موسم رمضان عام 2020، و عرض لهدى الفيلم الكوميدي الفانتازي «ديدو» خلال عام 2021، وكذلك فيلم «كيرة والجن» الذي يجمع فريق العمل بقيادة المخرج مروان حامد وبطولة عدد من النجوم منهم: كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، وأحمد مالك.