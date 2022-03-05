عقدت الأمانة العامة بحزب "حماة وطن" فى محافظة الجيزة حفل تكريم بمقر الحزب مساء اليوم على هامش بدء أعمال الصالون الثقافي في نسخته الثانية، وشهدت الأمانة العامة حضور كبير ولفيف من الضيوف والشخصيات العامة، وقيادات الحزب وفى مقدمتهم النائب الدكتور نافع عبد الهادى أمين عام محافظة الجيزة ، عصومجلس النواب ، وكيل اول لجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس، وحضر المحاسب عصام نحمده الأمين المساعد للمحافظة ، والمشرف على الأمانات النوعية بالمحافظة، والأديبة الشاعرة إيمان أحمد يوسف، امينة لجنة الثقافة والفنون بالجيزة.

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وكرم الصالون الثقافي عددا من الشخصيات الوطنية الناجحة لاسيما أن العام الجاري 2022 هو عام المجتمع المدني كما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

"حماة وطن" يكرم أمانة الشباب بالجيزة

وقال الدكتور نافع عبد الهادى أمين عام محافظة الجيزة الذى افتتح الصالون الثقافى كلمة خاصة قال خلالها " أنه سعيد بهذا الملتقى الثقافى الكبير الذى شهد حضور مكثف من شباب وشابات الجيزة ولمس خلال حضوره حالة من الوعى الثقافى والفنى وأكد أنه يرغب دائما فى دعم الشباب المصرى،

مشددا على أنه يقدر إدارة الامانات ، والشباب التى تعمل بالحزب ويشكرها على دورها الوطنى .

وقد تم تكريم محم أبوعيسى ، أمين شباب الحزب بالجيزة الذى قدم على مدار عام ونصف وحتى الأن مجهود كبير ساهم من خلاله فى خدمة شباب الجيزة .

كما تم تكريم محمد سعودى امين قسم البدرشين و سامى بدوى أمين قسم الحوامدية وحمادة فاروق امين منشية القناطر والمهندس فوزى حسن امين قسم ابو النمرس بالجيزة.

الحرص على لقاء الشباب

ومن جانبه أكد "أبو عيسى" على إهتمام الدكتور نافع عبد الهادى والقيادة السياسية بالشباب والتوجه والإهتمام المستمر بمشاركتهم في مختلف الفاعليات والندوات و المشروعات القوميه و التنموية والشبابية والحرص على لقاء الشباب من مختلف أقسام ومراكز وقري الجيزة والحوار معهم بصفة مستمرة على مائدة واحدة،