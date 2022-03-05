«حمو بيكا حشرة.. ومحمد رمضان ميغنيش تاني».. تصريحات جريئة لحملي بكر في كلام الناس

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شهد اليوم السبت، تصريحات جريئة للموسيقار حلمي بكر خلال برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز في تمام الساعة السادسة مساء خلال أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات حلمي بكر خلال برنامج كلام الناس

وتحدث حلمي بكر خلال البرنامج عن مطربي المهرجانات واغنياتهم التي تحتوي على كلمات مسيئة، كما كشف عن رأيه في بعض نجوم الوسط الفني أمثال محمد رمضان وهيفاء وهبي وكارمن سليمان وأحمد مكي وغيرها، وجاءت تصريحات حلمي بكر على النحو الآتي:

تصريحات الموسيقار حلمي بكر في كلام الناس

- الناس أصبحت معندهاش ذوق واحنا اللي بنسمح لللي بيجري في الشوارع لانه يتنشر في الاعلام ويتشهر.

- جمهور مطربي المهرجان أصبح بيتعاطى أغاني ومش بيفهم الكلام اللي بيتقال.

- احنا كل أما نمضى في الزمن بننقص ونضيع عن طريق أميين وجهلة.

- ازاي واحد جاهل لا بيكتب ولا بيقرأ يطلع يقول أنه عنده كام مليون مشاهدة ونصدقه للدرجادي معندناش وعي.

- فيه أصوات من مطربي المهرجانات حلوة جدا ولكن بيحملوا ألفاظهم صفائح زبالة

- كلمات اغاني المهرجانات فيها إيحاءات جنسية بتأثر على الأطفال.

- 80% من المحلنين يصنعهم الموازعون

- دخلت كذا ستوديو لقيت فيه كيبورد وواحد بيملي المغني يقوله اي وبعدين يقص ويطلع أغنية

- معظم اللي بيغنوا أصواتهم مفبركة ومطربين المهرجانات بيسجلوا أغانيهم ببلاش ويبعوها فيتشهروا

حملي بكر يهاجم نجوم الفن ويدعم البعض

- حمو بيكا حشرة وسقطه في الاختبارات، ولو مثيل هيبقى أفضل

- محمد رمضان لو مثل بس هينجح وبقول لهيفاء وهبي متغنيش تاني

- رامي جمال شاطر جداا ولكنه ظلم نفسه

- أحمد مكي أحسن مغني راب في مصر

- كارمن سليمان مطربة موهوبة وعارفة يعني اي تعبير يطلع من جواها.

معلومات حول الموسيقار حلمي بكر

الجدير بالذكر أن حلمي بكر هو ملحن مصري لحّن حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: "سيدتي الجميلة" و"حواديت" و"موسيقى في الحي الشرقي"، واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية ولحّن الكثير من الأغاني الناجحة، منها أوبريت الحلم العربي.