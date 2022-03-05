/683334/ارتفاع-جنونى-فى-أسعار-الذهب-بسبب-الحرب-الروسية-وهذه-أسباب-تراجع-الشراء-فى-أسواق-الدقهلية

توتر كبير يشهده سوق “الذهب” بعد ارتفاع أسعاره بسبب الأزمة التى خلقتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ارتفاع متكرر لأسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة الأمر الذى أصاب السوق بالشلل، ولكن تبقي عادات المصريين هى الأمل الوحيد أمام تجار الذهب فى الأسواق المصرية، بينما ينتظر الجميع ما تسفر عنه تداعيات تلك الأزمة ومدى تأثيرها على السلع الاستراتيجية فى قادم الأيام.

وقدم موقع “دوت الخليج” بثاً مباشراً مع أحد تجار الذهب داخل أسواق محافظة الدقهلية، فيقول أحد مسئولي مصوغات أولاد فهمي: “السوق المصري يفضل استخدام الذهب، والأزمة الحالية أصابت السوق بالركود”، مشيراً إلى أن حركة الاقبال على الشراء تصدعت كثيراً بسبب ما يشهده السوق من توتر بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، موضحاً أن الأسعار تتحرك بشكل مستمر الأمر الذى يجعل الأمر صعباً على أى شخص توقعه.

“الدهب زينة وخزينة، والشبكة المصرية أملنا فى البيع” وصف أحد تجار الذهب داخل محافظة الدقهلية بهذه الجملة حال السوق المصري، لافتاً إلى أن الذهب لم يتوقف عند كونه زينة فقط، ولكنه أيضاً يعد سلعة استراتيجية يمكنك الاستفادة منها فى أى وقت.

وأضاف أن عادات المصريين فى اقتناء الشبكة هى الأمل أمام بائعى الذهب فى استمرار السوق، معلقاً على الامر بأن تأثر البيع يأتى فقط فى الكم، مؤكداً أن هناك حركة بيع داخل الأسواق ولكنها ضعيفة جداً خاصة أمام الارتفاع المستمر فى أسعار الذهب.

الحرب الروسية وتأثيرها على الاقتصاد

“نتوقع ارتفاع جرام الذهب ليصل إلى 1000 جنية للجرام” كانت تلك التوقعات التى أبداها لنا بائع الذهب بأسواق الدقهلية، مشيراً إلى أن الأسعار تتحرك بشكل مستمر مما يجعل الأمور تزداد صعوبة فى قادم الأيام، مؤكداً أن الأمر سيظل هكذا حتى يتم الانتهاء من تلك الحرب وتهدئة الأجواء العالمية من أجل تحقيق الاستقرار فى السوق مرة أخرى.

أسعار الذهب اليوم بعد الحرب الروسية

تشير المؤشرات إلي وصول سعر جرام الذهب عيار 18 إلي 734 جنيها مصريا ، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر طلبًا وشيوعا في السوق المصرية إلي 856 جنيها ، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 ويعتبر الاعلي سعرًا إلي 987 جنيها للجرام الواحد ، أما عن سعر الجنيه الذهب فسجل اليوم 6848 جنيها.